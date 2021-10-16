Сейв українського воротаря у грі проти ПСЖ потрапив у п'ятірку найкращих в турі Ліги чемпіонів

Голкіпер гандбольного клубу Мотор Геннадій Комок з усіх сил намагався врятувати свої ворота у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Один з його сейвів потрапив у підбірку найкращих у турі.

ПСЖ та Мотор видали найбільш результативний матч у турі, який закінчився з рахунком 40:32.

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За рахунку 10:9 на користь ПСЖ господарі отримали право на семиметровий кидок. Комок спочатку впорався з кидком Міккеля Хансена, а згодом і з його добиванням. Саме цей момент і посів друге місце у топ-5 кращих сейвів четвертого туру гандбольної Ліги чемпіонів.

Варто додати, що на п'ятому місці в цьому рейтингу теж момент з матчу ПСЖ – Мотор. Правда цього разу відзначили голкіпера французької команди Вінсент Жерар, який впорався з ударом Вячеслава Бохана.