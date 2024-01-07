Команди за 90 хвилин завдали майже рівну кількість ударів у бік воріт – 11 проти 10-ти у Бенфіки. Натомість лише один постріл "Ароуки" був у ствір воріт Анатолія Трубіна, але із цим моментом впорався український голкіпер, інформує 24 Канал.

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Неймовірний порятунок від Трубіна

Колишній воротар Шахтаря вийшов переможцем із дуелі віч-на-віч та взяв на себе удар нападника Ароуки. Цей сейв оцінили навіть одноклубники Трубіна у Бенфіці.

Відео сейву Трубіна

Відзначимо, що поєдинок закінчився розгромною перемогою Бенфіки 0:3 на Ароукою. Трубін видав 9-й "сухий" матч у футболці португальського клубу, за який у поточному сезоні-2023/2024 провів 21 поєдинок (17 пропущених голів).

"Орли" після цієї перемоги набрали вже 39 балів та поступаються лідеру Спортінгу лише одним очком. Команда 22-річного українського воротаря йде на другому місці після 16-ти турів Прімейри.

До слова. Вже 10 січня Бенфіка проведе свій домашній матч 1/8 фіналу Кубка Португалії проти Браги.