Дмитро Різник в тему: Анатолій Трубін серйозно зацікавив іспанський гранд

Молодь донецького Шахтаря прикувала неабияких інтерес зі сторони європейських клубів. Цього разу на радарі опинився воротар "гірників" Анатолій Трубін.

Молодим голкіпером Шахтаря зацікавилась іспанська Севілья. "Рохібланкос" шукають перспективну заміну своєму основному воротарю.

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Хороший старт в Іспанії

Іспанський колектив в пошуках голкіпера, який гідно зможе замінити марокканця Яссіна Буну, який став трансферною ціллю низки клубів з Англії. Анатолій Трубін – приорітетний варіант для Севільї. При тому, "рохібланкос" готові віддати за українського голкіпера тільки 5 мільйонів євро, оскільки Трубін відмовляється продовжувати контракт (який закінчується влітку 2024-го) з донецьким колективом. Натомість Шахтар оцінює свого голкіпера у 11 мільйонів євро. "Гірники" передбачили розвиток подій з відходом з команди Трубіна, тому придбали потенційну заміну Анатлоію, а саме Дмитра Різника.

Севілья цього сезону