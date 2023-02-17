Дмитро Різник в тему: Анатолій Трубін серйозно зацікавив іспанський гранд
Джерело:El Gol
Молодь донецького Шахтаря прикувала неабияких інтерес зі сторони європейських клубів. Цього разу на радарі опинився воротар "гірників" Анатолій Трубін.
Молодим голкіпером Шахтаря зацікавилась іспанська Севілья. "Рохібланкос" шукають перспективну заміну своєму основному воротарю.
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Хороший старт в Іспанії
Іспанський колектив в пошуках голкіпера, який гідно зможе замінити марокканця Яссіна Буну, який став трансферною ціллю низки клубів з Англії. Анатолій Трубін – приорітетний варіант для Севільї. При тому, "рохібланкос" готові віддати за українського голкіпера тільки 5 мільйонів євро, оскільки Трубін відмовляється продовжувати контракт (який закінчується влітку 2024-го) з донецьким колективом. Натомість Шахтар оцінює свого голкіпера у 11 мільйонів євро. "Гірники" передбачили розвиток подій з відходом з команди Трубіна, тому придбали потенційну заміну Анатлоію, а саме Дмитра Різника.До речі, раніше Анатолій Трубін перебував у сфері інтересів туринського Ювентуса.
Севілья цього сезону
- Справи у команди в чемпіонаті Іспанії йдуть далеко не найкращим чином. Севілья посідає 12-е місце у Ла Лізі, відстаючи на 9 очок від зони бодай Ліги конференцій.
- У єврокубках іспанський колектив виглядає впевненіше. Севілья зайняла третє місце у груповому етапі Ліги чемпіонів (квартет формували разом з Манчестер Сіті, Боруссією та Коппенгагеном), що і дозволило їм зіграти в 1/16 Ліги Європи. До речі, команда там уже виграла свою першу зустріч у ПСВ з рахунком 3:0.
- Севілья також втратила нагоду підняти над головою Кубок Іспанії, оскільки "рохібланкос" поступились у чвертьфіналі Осасуні.