Золотий трансфер Моуріньо: як Дібала вивів Рому вперед у фіналі Ліги Європи – відео голу

Аргентинець лише на початку сезону перейшов у стан "вовків" з Ювентуса і одразу став лідером атак римлян. Тепер же його гол у ворота Севільї наблизив Рому до євротрофею.

Рома та Севілья зійшлись у фіналі Ліги Європи-2023. Вирішальний матч у Будапешті визначить не тільки переможця турніру, а ще і володаря путівки в Лігу чемпіонів, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Севілья – Рома: стартові склади та онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Шанси команд оцінювались як однакові, але у першому таймі цікавішими були римляни. Саме вони і змогли відкрити рахунок і зробив це Пауло Дібала, який минулого літа перейшов з Ювентуса.

У центрі поля Манчіні підхопив м'яч у лежачого партнера по команді та розрізним пасом вивів аргентинця майже на побачення із Буну. Пауло пробив повз марокканця і відкрив рахунок.

Відео голу Пауло Дібала:

. Севілья є рекордсменом Ліги Європи за кількістю перемог. Іспанці шість раз тріумфували у другому за рангом єврокубку. Натомість Рома лише раз виходила у фінал, який програла Інтеру у 1991-му.