Королі Ліги Європи: Севілья громить Манчестер Юнайтед і продовжує похід за сьомим кубком – відео

Команда Хосе Луїса Менділібара не залишили шансів МЮ у домашньому поєдинку чвертьфіналу ЛЄ. Дублем відзначився Юссеф Ен-Несірі, який опинявся у потрібному місце після обрізок суперників.

Севілья – Манчестер Юнайтед 3:0

Голи: Ен-Несірі, 8, 81, Баде, 47.

У Лізі Європи пройшли другі матчі 1/4 фіналу. Центральна зустріч пройшла у Севільї, де місцева однойменна команда приймала фаворита турніру Манчестер Юнайтед, пише 24 канал.

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Тиждень тому на "Олд Траффорд" МЮ мав відчутну ігрову перевагу, забивши двічі ще до середини першого тайму. Втім провали наприкінці дозволили Севільї врятувати майже мертвий матч. Два автоголи манкуніанців – і рахунок став 2:2.

Втім враховуючи катастрофічне становище підопічних Менділібара в Ла Лізі Манчестер Юнайтед все одно був фаворитом дуелі. Але нервьоненсе змогли і тут шокувати суперника.

Магуайр знову підводить

Знову сильно підвів англійську команду капітан Харрі Магуайр. У першій грі його автогол приніс Севільї нічию, а тепер захисник вже на старті матчу подарував гол Юссефу Ен-Несірі.

Магуайр забарився із м'ячем перед власним майданчиком, його перехопив марокканець, який реалізував вихід сам-на-сам. На відміну від першої зустрічі МЮ не мав ігрової переваги над суперником. Севілья атакувала гостріше і частіше, хоч контроль м'яча був за гостями.

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Неймовірна ефективність Севільї

Ще до перерви Окампос забив другий гол, але суддя скасував його через офсайд у Акуньї, який пасував на Лукаса. Але вже на початку другого тайму іспанці таки подвоїли рахунок. Це захисник Баде точно замкнув подачу Ракітіча з кутового, перекинувши Де Хеа.

Ерік тен Хаг запустив Решфорда та Вегхорста, але суттєво поміняти хід зустрічі це не дозволило. Манкуніанці продовжували більше контролювати м'яч, але Севілья грамотно оборонялась та довела справу до переможного фіналу.

Ба більше, іспанці ще і третій забили. Де Хеа в запарі не зміг вибити м'яч в центрі поля, подарувавши його Ен-Несірі. Юссефу залишалося вразити порожні ворота метрів із 35-ти, що він і зробив.

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Севілья йде за сьомим трофеєм

Таким чином Севілья підтверджує своє реноме "короля Ліги Європи". Навіть у такому кризовому стані нервьоненсе проходять головного фаворита турніру.

Нагадаємо, що саме Севілья є найтитулованішим клубом турніру, вигравши аж шість Кубків УЄФА. Схоже, що іспанці вже готуються підіймати сьомий. Правда, у півфіналі на підопічних Менділібара очікує не менш серйозний суперник – туринський Ювентус.

Севілья – Манчестер Юнайтед відеоогляд