Іспанська Севілья та лондонський Челсі вже гарантували собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. У середу, 2 грудня, команди посперечаються за перше місце в групі. Де дивитися матч онлайн в Україні – читайте у матеріалі.

Севілья – Челсі: де дивитися Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Фрагменти гри можна буде подивитися на каналі "Футбол 1" під час програми "Ліга Чемпіонів. ONLINE". До слова Чи здобуде Динамо першу перемогу в Лізі чемпіонів: анонс матчу з Ювентусом

Дивитися легально онлайн матч Севілья – Челсі можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць. Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.