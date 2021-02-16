У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo.

До теми Севілья – Боруссія Д: прогноз букмекерів на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

По телебаченню матч Севілья – Боруссія Д покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Севілья – Боруссія Д можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 1".

Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць.

Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.