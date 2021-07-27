Маркета Вондроушова (Чехія) – Наомі Осака (Японія) 2:0 (6:1, 6:4)

Тенісистка з Чехії за 1 годину 10 хвилин вибила з Олімпіади-2020 другу ракетку світу. Навіть рідні стіни не допомогли японці.

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У першому сеті Осака показувала жахливий рівень тенісу. Наомі віддала усі три гейми на власних подачах. Натомість Маркета зробила люб'язність та подарувала японці один гейм, щоб та не програла всуху – 6:1. Наомі не була схожою сама на себе.

Другий сет розпочався з двох геймів для японки 0:2. Але недовго раділа тенісистка з Японії. Чешка швидко скоротила перевагу та навіть повела у рахунку. Гойдалки на корті тримались до дев'ятого гейму, коли Вондроушова з потрійним брейком вийшла вперед 5:4. Чеська тенісистка вже не відпустила перемоги – 6:4.