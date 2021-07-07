Зазначається, що Роміна намагалася повіситися, перебуваючи в нетверезому стані. Лікарі намагаються врятувати їй життя.

До слова Другі роковини загибелі Еміліано Сали: як розгорталися події

Після трагедії Роміна довгий час продовжувала публікувати повідомлення в соцмережах про свого брата, в тому числі і в його день народження.

Що відомо про смерть Еміліано Сала: хронологія