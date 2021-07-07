Зазначається, що Роміна намагалася повіситися, перебуваючи в нетверезому стані. Лікарі намагаються врятувати їй життя.
До слова Другі роковини загибелі Еміліано Сали: як розгорталися події
Після трагедії Роміна довгий час продовжувала публікувати повідомлення в соцмережах про свого брата, в тому числі і в його день народження.
Що відомо про смерть Еміліано Сала: хронологія
- 21 січня 2019 року над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
- Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Сала та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони й виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сала.