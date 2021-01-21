Літак з футболістом Еміліано Сала зник 21 січня 2019 року. Він летів до Кардіффа, де мав приєднатися до своєї нової команди. Літак з футболістом пропав з радарів над Ла-Маншем.

Зникнення літака над Ла-Маншем

Інформація про те, що над Ла-Маншем зник малий літак Piper Malibu, з'явилася ще у понеділок, 21 січня. Літак о 19:15 за французьким часом вилетів з Нанта і направлявся у Кардіфф. О 20:23 за Гринвічем літак пропав з радарів диспетчерів. О 20:30 було розпочато пошуково-рятувальну операцію.

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Про те, що на борту зниклого літака перебував футболіст Еміліано Сала, стало відомо зранку наступного дня. Він був єдиним пасажиром на цьому літаку. Окрім нього, там ще був лише пілот.

Еміліано Сала летів до Кардіффа. За день до вильоту – 20 січня, гравець підписав контракт з місцевим клубом. Він став рекордним придбанням "Кардіфф Сіті". За нього клуб з Уельсу заплатив майже 18 мільйонів фунтів стерлінгів. До місця призначення футболіст так і не долетів.

Карта маршруту літака з Еміліано Сала і можливе місце його зникнення

Запит на екстрену посадку

Незадовго до зникнення з радарів пілот просив екстрену посадку на острові Гернсі в Ла-Манші, коли перебував на висоті 1500 метрів. Однак на висоті 700 метрів зв’язок з літаком було втрачено. Саме поблизу цього острова і була розпочато пошукову операцію.

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A search and rescue operation is currently underway off the north of Alderney after a light aircraft disappeared from radar several hours ago.



2 helicopters alongside the Guernsey and Alderney lifeboats are searching



We will provide more information as it becomes available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 21 січня 2019 р.

16.10 update



This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 січня 2019 р.

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Пошукова операція

Попри те, що пошукову операцію розпочали майже одразу, однак знайти уламки літака чи тіл так і не вдалося. В першу ж ніч, 21 січня, на заваді стала негода, яка була у протоці. Окрім того, над місцем можливої авіакатастрофи був туман, який теж ускладнював пошуки.

Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning.



No trace has currently been found



It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people



More info when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 січня 2019 р.

Заяви "Кардіффа" та "Нанта"

Еміліано Сала перейшов у "Кардіфф" з французького клубу "Нант". Обидва футбольні команди висловили надію, що гравця знайдуть живим. Та у "Кардіффі" відклали тренування в цей день.

"Усі ми в "Кардіфф Сіті" хотіли б подякувати нашим шанувальникам і всій футбольній спільноті за їхню підтримку в цей важкий час. Ми продовжуємо молитися за позитивні новини", – заявили у "Кардіффі".

"Нант" ж переніс свій матч Кубка Франції, який мав відбутися 23 січня, на вихідні.

Le FC Nantes se joint à l'appel des supporters pour le rassemblement ce soir à partir de 18h30 Place Royale à Nantes pour déposer une tulipe jaune au pied de la fontaine.#PrayForSala pic.twitter.com/AGAslLxxGn — FC Nantes (@FCNantes) 22 січня 2019 р.

Квіти від фанатів

Фанати ж обох клубів почали приносити квіти до стадіонів та центральних площ своїх міст.

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More fans and supporters bring flowers as tribute to Sala, who still hasn’t been found.#sala #journousw pic.twitter.com/t3jE3ClGvg — Emily Wynne (@EmilyWynne14) 22 січня 2019 р.

A moving homage for Emiliano Sala unfolding in the centre of Nantes this evening. pic.twitter.com/JJuNXhd2Qe — Get French Football News (@GFFN) 22 січня 2019 р.

Знайдення уламків

У середу, 23 січня, стало відомо про те, що рятувальники знайшли уламки металу та подушку, поблизу яких плавали ще кілька дрібних предметів. Жодних слідів людей не виявлено. Однак сказати точно, чи це залишки літака, на якому летів Еміліано Сала, поки неможливо.

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Остання повідомлення футболіста

Вже згодом стало відомо, що Еміліано Сала відправив голосове повідомлення в груповий чат WhatsApp перед зникненням, незадовго до того, як літак, на якому він летів, пропав з радарів над Ла-Маншем.

Привіт, хлопці. Як ви там? Я зовсім знесилений. В Нанті займався речами, речами, речами і речами. Зараз я в літаку, який, схоже, ось-ось розвалиться. Я лечу в Кардіфф. Завтра вже буду тренуватися з новою командою,

– сказав Сала.

Трохи пізніше форвард відправив ще одне повідомлення: "Як ви, брати і сестри, все добре? Якщо через півтори години у вас не буде новин від мене, то я не знаю, чи потрібно буде відправляти когось, щоб знайти мене. Тато, мені дуже лячно...".

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Можливість вижити

Шанси на те, що Еміліано Сала та пілот вижили, залишалися одразу після зникнення. Такий варіант розглядала і поліція.

Вони висадилися в іншому місці, але не вступили в контакт.

Вони висадилися на воді, були підібрані судном, яке було поруч, але не вступили в контакт.

Вони висадилися на воді і скористалися рятувальним плотом, який був на борту літака.

Літак розпався при контакті з водою, залишивши їх у морі.

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9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

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4. The aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea.



Our search area is prioritised on the life raft option.



More updates as information becomes available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

Припинення пошуків

У четвер, 24 січня, у поліції острова Гернсі повідомили, що вони припиняють пошуки зниклого футболіста та пілота.

"Незважаючи на посилений пошук в зоні, приблизна площа якої становить 1,7 тисяч миль, моніторинг мобільного зв'язку та зображень із супутника, нам не вдалося знайти ніяких слідів літака, пілота або пасажира. Проаналізувавши всі наявні дані, ми прийняли непросте рішення припинити активну фазу операції з пошуку Еміліано Сали та пілота. Шанси на їхнє виживання вкрай низькі. Наші думки разом з близькими пілота та пасажира у такий складний для них час", – йдеться у заяві поліції, розміщеної у Twitter.

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3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 січня 2019 р.

Вшанування зниклого футболіста

"Нант" та "Кардіфф" під час своїх домашніх матчів вшанували пам'ять зниклого футболіста.

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Залишки літака

Після того, як поліція офіційно припинила пошуки літака та Еміліано Сала з Девідом Ібботсоном, цим зайнялися приватні рятувальники. І одному з них – Девіду Мернсу – вдалося знайти уламки. Однак про наявність тіл там не повідомляється. А знахідка перебуває під наглядом Відділення розслідування авіаційних подій (AAIB).

Знайдення тіла та його розпізнання

Вранці 3 лютого рятувальники виявили тіло серед уламків літака, на якому летів футболіст. Декілька днів вони не могли дістати тіло через сильні приливні умови. За декілька днів рятувальникам все ж вдалося витягнути тіло на поверхню.

8 лютого поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст Еміліано Сала.

The body recovered from the wreckage of a crashed plane in the English Channel is that of Cardiff striker Emiliano Sala.https://t.co/UWB530iwSf pic.twitter.com/x9JQeBGk1p — BBC Sport (@BBCSport) 8 февраля 2019 г.

Смерть батька Еміліано Сали

26 квітня 2019 року стало відомо про смерть батька загиблого Еміліано Сали Орасіо Сала. Чоловік помер у своєму будинку в місті Прогресо від серцевого нападу.

Аргентинська газета Clarin повідомляє, що 58-річний Орасіо Сала раптово відчув біль в грудях, але коли лікарі швидкої допомоги добралися до його будинку, він вже не подавав ознак життя.

Нові деталі трагедії через півроку

Еміліано Сала разом з пілотом, які розбилися у січні, зазнали впливу небезпечних газів. Токсикологічні тести на тілі Сали показали, що рівень СО в його крові був надто високим.

Кров Сали містила рівень CO (карбоксигемоглобін, який утворюється в еритроцитах при контакті з окисом вуглецю) 58%. На цьому рівні симптоми передбачають судоми, втрату свідомості й серцевий напад.

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Сайт відділу розслідування авіаційних подій Великої Британії відзначає, що рівень COHb більший, аніж 50% у здорової людини вважається потенційно смертельним. Футболіст зазнав впливу чадного газу ще до краху літака. Пілот Дейв Ібботсон, якого досі не вдалося виявити, ймовірно також піддався дії чадного газу.

Річниця загибелі Еміліано Сали: слова мами

Журналісти BBC відвідали родину Еміліано Сала, яка досі мешкає в Аргентині. Там вже не було Орасіо Сала. Батько футболіста помер від серцевого нападу у квітні 2019 року. Тож там залишилися матір Мерседес, брат Даріо та сестра Роміна.

За її словами, Еміліано марив футболом. І одного разу, коли йому було 15 років, пообіцяв мамі, що стане великим футболістом. Він дуже радів, коли отримав можливість зіграти за команду Англійської прем'єр-ліги."Він був сором'язливим, але завжди зупинявся та підписував автографи й робив селфі. Сьогодні всі ці шанувальники – це ті, кому я хочу подякувати, бо вони все ще надсилають мені фотографії, яких я ніколи не бачила. Я отримую чимало повідомлень з Франції, з Англії, з решти Аргентини", – розповіла Мерседес.

"Я, на жаль, не можу сказати, що знайшла спокій. Я все ще відчуваю хвилювання. Я практично мертва, хоча ще живу. Це був страшний, жахливий рік. Я його так любила. Я б це говорила йому щодня. З того дзвінка о шостій ранку... Здається, це було вчора, а вже минув рік. Біль не вщухає, він ніколи не зникне, – додала наприкінці вона.

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