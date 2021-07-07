Отмечается, что Ромина пыталась повеситься, находясь в нетрезвом состоянии. Врачи пытаются спасти ей жизнь.
К слову Вторая годовщина гибели Эмилиано Салы: как разворачивались события
После трагедии Ромина долгое время продолжала публиковать сообщения в соцсетях о своем брате, в том числе и в его день рождения.
Что известно о смерти Эмилиано Салы: хронология
- 21 января 2019 года над Ла-Маншем пропал самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
- Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
- После сообщения о пропаже самолета была начата спасательная операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была довольно большой.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Салу и Дэйва Ибботсона почти не было.
- После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист.
- 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Салы.