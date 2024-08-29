Мудрик заробив пенальті, але Челсі не уникнуло поразки у матчі проти Серветта

Челсі за підсумками минулого сезону потрапив у Лігу Європи, але через те, що Манчестер Юнайтед виграв Кубок Англії, вони зайняли місце лондонців у цьому єврокубковому турнірі. "Аристократи" опинилися у кваліфікації Ліги конференцій.

Серветт – Челсі 2:1

Голи: Жеремі Гійємено, 32, Крівеллі, 72 – Нкунку, 14 (П).

29 серпня, відбувся матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій між Серветтом та Челсі. Вінгер "аристократів" Михайло Мудрик провів на полі 74 хвилини та відзначився корисною дією у цьому протистоянні, але перемогу здобув швейцарський колектив, пише 24 канал.

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Мудрик допоміг Челсі забити гол

Перед початком гри Челсі був у ролі фаворита, тим паче "аристократи" виграли перший матч з рахунком 2:0. Лондонці з перших хвилин гри взяли під контроль м'яч та активно атакували ворота Серветта.

Вже на 13-й хвилині матчу японський захисник Кейго Цунемото не встиг за швидкими ногами Мудрика та збив його у межах карного майданчика. Українець хоч і заробив пенальті, але підійшов пробивати його Крістофер Нкунку, як виявилось успішно.

На 32-й хвилині Гійємено забив гол у ворота Челсі та зрівняв рахунок. Перший тайм закінчився нічийним результатом.

Серветт з гордо піднятою головою покинув єврокубки

Другий тайм знову розпочався під диктовку підопічних Енцо Марески. Лондонці контролювали м'яч, але це не призвело до результативних дій.

На 72-й хвилині матчу швейцарці скористались моментом та вийшли вперед у грі проти Челсі. Нападник Серветта Енцо Крівеллі забив гол та скоротив відставання до 1 голу за сумою двох поєдинків.

За підсумками двох протистоянь із загальним рахунком 2:3 на користь Челсі, лондонці перемагають та виходять в основну сітку Ліги конференцій. Жеребкування третього за силою європейського турніру відбудеться 30 серпня о 19:30 за київським часом.

У наступому матчі, в рамках 3-го туру АПЛ, лондонці вдома прийматимуть Крістал Пелас. Дата та час проведення гри – 1 вересня, 15:30 за київським часом.