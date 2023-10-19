На руку "гірникам": Барселона втратила капітана перед грою проти Шахтаря в Лізі чемпіонів

Пауза на матчі національних збірних принесла для Барселони невтішні новини. Ще один футболіст поповнив лазарет команди.

Мова йде про Серхіо Роберто, який 17 жовтня приєднався до групи травмованих. На відновлення капітана Барселони піде 2-6 тижні.

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Якась катастрофа у Барселоні

У такому разі 31-річний правий захисник пропустить матчі проти Атлетік Більбао у Ла Лізі (22 жовтня), донецького Шахтаря у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів (25 жовтня), а також не допоможе "блаугранас" у "Ель-Класіко" проти Реала (28 жовтня).

Відзначимо, що у лазареті каталонського клубу є ціла група провідних футболістів: Роберт Левандовський, Френкі де Йонг, Педрі, Жуль Кунде, Рафінья, Ламін Ямал і Бальде. Однак двоє останніх вже 17 жовтня провели тренування у загальній групі.

Також Барселона не буде поспішати із поверненням на футбольне поле Левандовського та Педрі. Хаві не хоче ризикувати здоров'ям своїх лідерів перед принциповим матчем проти Реала у Ла Лізі.

Щоправда, є ймовірність, що Педрі вийде у грі Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Барселона та Шахтар проведуть одразу дві зустрічі у груповому раунді Ліги чемпіонів. Перша 25 жовтня (вдома для іспанців), а друга зустріч запланована на 7 листопада (на виїзді).

Нагадаємо, що Серхіо Роберто був одним із футболістів Барселони, які свого часу передавали вітання російським уболівальникам каталонського клубу. Другим таким гравцем був Бальде.