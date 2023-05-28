Впав з коня і отримав копитом у шию: голкіпер ПСЖ потрапив у реанімацію після нещасного випадку

Серхіо Ріко не надно вдало відсвяткував чемпіонство своєї конанди. Голкіпер перебуває у важкому стані.

Серхіо Ріко впав з коня, який після того копитом вдарив його по шиї. Наразі воротар ПСЖ перебуває у реанімації.

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Ніхто й не міг подумати

Серхіо Ріко 27-го травня зміг з ПСЖ вибороти чергове чемпіонство у Франції. Іспанський голкіпер вирішив у спокійній атмосфері відсвяткувати тотальний тріумф свого колективу, проте Ріко навіть не міг собі уявити наслідків його майбутнього відпочинку. Уже за день після звитяги над Страсбуром, 28-го травня голкіпер відправився до Ель-Росіо для їзди верхи.

Там воротар французького гранду і отримав страшну травму. Спершу Серхіо не зрозумілим чином впав з коня, після чого тварина вдарила футболіста копитом у шию. Такий "конфлікт" з парнокопитним серйозно відобразився на здоров'ї Ріко.

Після страшного інциденту іспанського голкіпера гелікоптером доставили до лікарні у Севільї. До того ж Ріко був інкубований (введення трубки у зовнішній або внутрішній отвір тіла). Варто відзначити, що стан голкіпера ПСЖ оцінюється як “важкий”, проте стабільний. Наразі іспанський футболіст перебуває під наглядом лікарів.

До речі. Серхіо – вихованець Севільї, яка ж відразу у соціальних мережах виклала пост на підтримку свого колишнього гравця.

Кар'єра іспанського голкіпера