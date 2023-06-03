Однак поєдинок розпочався не за планом Бордо. Вже на 22-й хвилині гості повели у рахунку 0:1. Тоді у матчі розпочалось найцікавіше, пише 24 Канал.

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Дурість фаната забрала шанс на Лігу 1

Автором голу у ворота Бордо став Люка Буадес, той побіг святкувати взяття воріт ближче до трибун, за що отримав "на горіхи". Розлючений фанат Бордо зумів пробігти повз стюарда та виплеснути свій гнів, штовхнувши футболіста Родеза.

Фанат Бордо штовхнув футболіста Родеза: дивіться відео

Той впав на газон, у нього була підозра на струс мозку. Після чого головний суддя достроково призупинив цей поєдинок та повернув команди у підтрибунне приміщення.

Тепер Бордо загрожує технічна поразка через такі надмірні емоції їх уболівальника. Це був матч останнього туру другої за силою футбольної ліги Франції.

Клуб Данила Ігнатенка, який вийшов на поле у стартовому складі Бордо, не зумів скористатись шансом та підвищитись у класі. Бордо залишається грати у Лізі 2.

Гавр та Мец у наступному сезоні-2023/2024 виступатимуть у Лізі 1. Команда українського опорника поступилась першим двом місцям 6 та 3 балами відповідно.

До слова. У сезоні-2022/2023 Ігнатенко провів у футболці Бордо 36 матчів, у яких відзначився 2 голами та одним асистом.