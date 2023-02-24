Легендарний іспанський захисник ПСЖ Серхіо Рамос виступив в підтримку України у війні проти Росії. Зробити це його надихнула маленька дівчинка.

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Серхіо Рамос одягнув кофту з малюнком 15-річної Патриції. Іспанського захисника розчулила позиція дівчинки, яка вкладала у роботи свої спогади щодо України. Також українська біженка хотіла продемонструвати людям, які вимушено покинули нашу державу те прекрасне, що їм довелось залишити в Україні через війну. Патриція назвала свою роботу "Надія".

Вона, як і мільйони українських дітей та підлітків, уже 365 днів страждає від наслідків війни у своїй країні. Патриція виїхала з дому в Ізмаїльському районі у травні 2022 року, залишивши там бабусю, дідуся та друзів. 7,8 мільйона хлопчиків і дівчаток, такі як вона, страждають від насильства, травм, втрат, руйнувань і переміщень протягом 1 року. Unicef надав допомогу, але потреби все ще є. Ми можемо продовжувати допомагати цим хлопчикам та дівчаткам. Ми не можемо про них забути,

– написав Рамос у себе в інстаграм.

Кар'єра Серхіо Рамоса