Легендарний іспанський захисник ПСЖ Серхіо Рамос виступив в підтримку України у війні проти Росії. Зробити це його надихнула маленька дівчинка.
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Серхіо Рамос одягнув кофту з малюнком 15-річної Патриції. Іспанського захисника розчулила позиція дівчинки, яка вкладала у роботи свої спогади щодо України. Також українська біженка хотіла продемонструвати людям, які вимушено покинули нашу державу те прекрасне, що їм довелось залишити в Україні через війну. Патриція назвала свою роботу "Надія".
Вона, як і мільйони українських дітей та підлітків, уже 365 днів страждає від наслідків війни у своїй країні. Патриція виїхала з дому в Ізмаїльському районі у травні 2022 року, залишивши там бабусю, дідуся та друзів. 7,8 мільйона хлопчиків і дівчаток, такі як вона, страждають від насильства, травм, втрат, руйнувань і переміщень протягом 1 року. Unicef надав допомогу, але потреби все ще є. Ми можемо продовжувати допомагати цим хлопчикам та дівчаткам. Ми не можемо про них забути,
– написав Рамос у себе в інстаграм.
Кар'єра Серхіо Рамоса
- Іспанський захисник розпочав свій футбольний шлях у Севільї. Згодом Рамос перейшов у Реал, де і отримав звання легенди футболу. За "вершкових" іспанець провів 469 матчів та забив 72 гола. Під завершення кар'єри Рамос вирішив перебратись у ПСЖ.
- Рамос за своє футбольне життя виграв чимало трофеїв. Серхіо – п'ятиразовий чемпіон Іспанії, чотири рази вигравав Лігу чемпіонів клубний ЧС, тричі Суперкубок УЄФА, дворазовий володар Кубка Іспанії та чотирьохразовий Суперкубка Іспанії, це все з Реалом. З ПСЖ Рамос вигравав чемпіонат Франції та місцевий Суперкубок.
- За збірну Іспанії Рамос провів 180 поєдинків. Серхіо уже втсиг завершити виступи за "Фурію роха", свого часу двічі вигравши Євро (2008 та 2012) і чемпіонат світу (2010).