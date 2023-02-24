Легендарный испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос выступил в поддержку Украины в войне против России. Сделать это его вдохновила маленькая девочка.

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Серхио Рамос надел кофту с рисунком 15-летней Патриции. Испанского защитника умиляла позиция девочки, которая вкладывала в работы свои воспоминания относительно Украины. Также украинская беженка хотела продемонстрировать людям, вынужденно покинувшим наше государство то прекрасное, что им пришлось оставить в Украине из-за войны. Патриция назвала свою работу "Надежда".

Она, как и миллионы украинских детей и подростков, уже 365 дней страдает последствиями войны в своей стране. Патриция уехала из дома в Измаильском районе в мае 2022 года, оставив там бабушку, дедушку и друзей. 7,8 миллионов мальчиков и девочек, такие как она, страдают от насилия, травм, потерь, разрушений и перемещений в течение 1 года. Unicef оказал помощь, но потребности все еще есть. Мы можем продолжать помогать этим ребятам. Мы не можем о них забыть,

– написал Рамос у себя в инстаграмме.

Карьера Серхио Рамоса