Легендарный испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос выступил в поддержку Украины в войне против России. Сделать это его вдохновила маленькая девочка.
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Серхио Рамос надел кофту с рисунком 15-летней Патриции. Испанского защитника умиляла позиция девочки, которая вкладывала в работы свои воспоминания относительно Украины. Также украинская беженка хотела продемонстрировать людям, вынужденно покинувшим наше государство то прекрасное, что им пришлось оставить в Украине из-за войны. Патриция назвала свою работу "Надежда".
Она, как и миллионы украинских детей и подростков, уже 365 дней страдает последствиями войны в своей стране. Патриция уехала из дома в Измаильском районе в мае 2022 года, оставив там бабушку, дедушку и друзей. 7,8 миллионов мальчиков и девочек, такие как она, страдают от насилия, травм, потерь, разрушений и перемещений в течение 1 года. Unicef оказал помощь, но потребности все еще есть. Мы можем продолжать помогать этим ребятам. Мы не можем о них забыть,
– написал Рамос у себя в инстаграмме.
Карьера Серхио Рамоса
- Испанский защитник начал свой футбольный путь в Севилье. Затем Рамос перешел в Реал, где и получил звание легенды футбола. За "сливочных" испанец провел 469 матчей и забил 72 гола. В завершение карьеры Рамос решил перебраться в ПСЖ.
- Рамос за свою футбольную жизнь выиграл немало трофеев. Серхио – пятикратный чемпион Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов клубный ЧМ, трижды Суперкубок УЕФА, двукратный обладатель Кубка Испании и четырехкратный Суперкубка Испании, это все с Реалом. С ПСЖ Рамос выигрывал чемпионат Франции и местный Суперкубок.
- За сборную Испании Рамос провел 180 матчей. Серхио уже успел завершить выступления за "Фурию роха", в свое время дважды выиграв Евро (2008 и 2012) и чемпионат мира (2010).