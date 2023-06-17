З поверненням: зірковий захисник ПСЖ знову опиниться у Іспанії, проте не в Реалі

Серхіо Рамос продовжує пошуки нового місця працевлаштування. Іспанський захисник має нагоду опинитися у рідному клубі.

Серхіо Рамос може перейти до Севільї. Поїздку на "заробітки" забракувала дружина іспанського центрбека.

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Час додому

Нещодавно французький гранд оголосив про те, що Серхіо Рамос залишитись стан ПСЖ по завершенню поточного сезону. Таким чином маститому футболісту час почати пошуки нового колективу, який залюбки прийме зіркового гравця у свої ряди. Охочих насправді багато, зокрема, Рамоса до себе запрошують італійські клуби, а також команди ж Саудівської Аравії, де Серхіо міг би серйозно підзаробити.

Колишні одноклубники Рамоса по Реалу Кріштіану Роналду та Карім Бензема уже пригріли собі місця в азійському чемпіонату, проте іспанцю дорогу туди немає. Все через те, що пасія Серхіо не готова до переїзду в арабську країну, тому Серхіо продовжить виступи у Європі, що звичайно збільшує шанси зацікавлених місцевих колективів.

Проте Рамос має і варіант, який лежить йому близько до серця, а саме Севілья, за яку центральний захисник виступав з 2003-го по 2005-ий рік. Якщо конкретніше, то Серхіо провів за "рохобланкос" 39 матчів, у яких забив два голи. Саме хороші виступи у Севільї і допомогли центрбеку опинитися у Реалі та стати зіркою світового футболу. До того ж Рамос цими днями перебуває у столиці Андалусії, тому це може символізувати про легендарний камбек.

Іспанський захисник у ПСЖ