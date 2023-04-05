У 35-річного українського голкіпера знайшли лімфому Ходжкіна. Жахливу звістку повідомив Микита Черних та попросив допомоги в усіх небайдужих.

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Сім'я голкіпера потребує допомоги

Попереду на Сергія Літовченко чекає курс хімієтерапії, тому сім'я футболіста потребує фінансової допомоги, аби придбати дорогі препарати. Адже футболіст із 1 січня 2023 року перебуває без команди.

Черних виклав усі документи хвороби воротаря, аби люди були впевнені, що інформація є правдивою, а їх кошти підуть саме на лікування футболіста.

Також Черних виклав реквізити, на які можна надіслати кошти для Літовченка. Він позначив у своїй публікації футбольні клуби, за які протягом своєї кар'єри виступав Сергій.

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У Сергія Літовченка знайшли рак / Фото з інстаграму Микити Черниха



Діагноз Сергія Літовченка / Фото з інстаграму Микити Черниха

Що відомо про футбольну кар'єру Сергія Літовченка