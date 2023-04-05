У 35-річного українського голкіпера знайшли лімфому Ходжкіна. Жахливу звістку повідомив Микита Черних та попросив допомоги в усіх небайдужих.
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Сім'я голкіпера потребує допомоги
Попереду на Сергія Літовченко чекає курс хімієтерапії, тому сім'я футболіста потребує фінансової допомоги, аби придбати дорогі препарати. Адже футболіст із 1 січня 2023 року перебуває без команди.
Черних виклав усі документи хвороби воротаря, аби люди були впевнені, що інформація є правдивою, а їх кошти підуть саме на лікування футболіста.
Також Черних виклав реквізити, на які можна надіслати кошти для Літовченка. Він позначив у своїй публікації футбольні клуби, за які протягом своєї кар'єри виступав Сергій.
У Сергія Літовченка знайшли рак / Фото з інстаграму Микити Черниха
Діагноз Сергія Літовченка / Фото з інстаграму Микити Черниха
Що відомо про футбольну кар'єру Сергія Літовченка
- За свою кар'єру вже провів аж 202 матчі. Пограв, як у рідній Україні, так і за кордоном.
- Літовченко захищав ворота багатьох команд України – Арсенала (Харків), Фенікса, Волині, Нафтовика, Геліоса, Олімпіка, Чорноморця та Львова, який став його останнім українським клубом.
- За кордоном пограв у Грузії, Азербайджані та Казахстані.
- 1 січня 2023 року став вільним агентом, покинувши казахстанський Мактаарал.
- Найбільше матчів провів у футболці луцької Волині та тбіліського Динамо – по 29 зустрічей.