У 35-летнего украинского голкипера обнаружили лимфому Ходжкина. Ужасное известие сообщил Никита Черных и попросил помощи у всех небезразличных.

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Семья голкипера нуждается в помощи

Впереди Сергея Литовченко ждет курс химиотерапии, поэтому семья футболиста нуждается в финансовой помощи, чтобы приобрести дорогие препараты. Ведь футболист с 1 января 2023 находится без команды.

Черных изложил все документы болезни вратаря, чтобы люди были уверены, что информация правдива, а их средства пойдут именно на лечение футболиста.

Также Черных изложил реквизиты, на которые можно послать средства для Литовченко. Он обозначил в своей публикации футбольные клубы, за которые на протяжении своей карьеры выступал Сергей.


У Сергея Литовченко нашли рак / Фото из инстаграммы Никиты Черныха


Диагноз Сергея Литовченко / Фото из инстаграммы Никиты Черныха

Что известно о футбольной карьере Сергея Литовченко

  • За свою карьеру уже провел 202 матча. Поиграл как в родной Украине, так и за рубежом.
  • Литовченко защищал ворота многих команд Украины – Арсенала (Харьков), Феникса, Волыни, Нефтяника, Гелиоса, Олимпика, Черноморца и Львова, ставшего его последним украинским клубом.
  • За границей поиграл в Грузии, Азербайджане и Казахстане.
  • 1 января 2023 стал свободным агентом, покинув казахстанский Мактаарал.
  • Больше матчей провел в футболке луцкой Волыни и тбилисского Динамо – по 29 встреч.