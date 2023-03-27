"Наважилась кинути виклик здоровому глузду": реакція представника України в ООН на спіч Ксантакі
Джерело:Твітер Сергія Кислиці
Сергій Кислиця відреагував на абсурдні слова Александри Ксантакі щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Українець влучно описав наміри гречанки.
Александра Ксантакі активно виступає за участь спортсменів з Росії та Білорусі на міжнародній арені, які брали та беруть участь у загарбницькій війні проти України. Оскільки їм просто-напросто "віддавали наказ". Постійний представник України в ООН дав свою відповідь гречанці.
Варте уваги Причин для повернення росіян та білорусів на Олімпіаду немає, – МОК отримав "попередження"
Жодних моральних принципів
Спершу була опублікована офіційна заява, щодо слів Александри Ксантакі. У ній йдеться про те, що Україна неодноразово надавала докази злодіянь Росії та її поплічниці Білорусі на теренах нашої держави. До того ж, у заяві зазначено, що ніякий спорт не може бути поза політикою, а у руках путінського режиму – це взагалі серйозна пропагандистська зброя.
Спеціальні доповідачі Ради ООН з прав людини, у тому числі Спецдоповідачка з культурних прав, є експертами з різних галузей знань, які діють у особистій якості, висловлюють свої персональні думки у доповідях країнам-членам ООН і жодним чином не виступають від імені ООН. У свою чергу ООН, через свої органи – Генеральну асамблею і Раду з прав людини, а також Міжнародний кримінальний суд, вже надали свої оцінки злочинним діям Росії. Ми перебуваємо в контакті зі спецдоповідачами Ради ООН з прав людини, надаючи їм переконливі докази невід’ємного зв’язку між російською армією і російським спортом. Закликаємо спеціальні процедури РПЛ ООН будувати свої рекомендації на реальних фактах, які красномовно вказують на те, що російський спорт - це зброя у руках терористичного путінського режиму,
– йдеться у заяві постійного представництва України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Згодом Сергій Кислиця дав власну оцінку заявам Александри Ксантакі. Українець коротко та ясно описав наміри та задуми гречанки, назвавши висловлені нею думки не здоровими.
Дивно, що навіть якщо згідно з мандатом вона робить ці коментарі як спеціальна доповідачка особисто як незалежна експертка та уповноважена – отже, вони не є позицією ООН – ця особа наважується кинути виклик здоровому глузду та моральним принципам,
– написав Кислиця.
Умови допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань згідно заяви МОК
- Спортсмени можуть брати участь лише як "нейтральні атлети", і жодним чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні.
- Лише спортсмени, які повністю поважають Олімпійську хартію, братимуть участь. Це ті, які не діяли проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні.
- Також повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень.