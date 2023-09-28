Культовий голкіпер розповів, як давніше в УПЛ гравці переживали програші та поразки. Шуховцев відзначив, що зараз у виконавців зовсім інший менталітет.

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Життя мінливе

Колишній воротар розкрив усім відому правду про повсякдення гравців. Шуховцев переконаний, що раніше футболісти діяли не за таким методом, як би йому хоіліося, хоча на той момент воротаря все влаштовувало. Ігор розхвалив нове покоління, котре має міру у всьому, що голкіпер по'вязує, звичайно ж, зі зміною менталітету. На його думку, такий процес був неминучий.

Раніше було як: виграли – "нажерлися", програли – "нажерлися". Або від горя, або від радості. З іншого боку, смішно чи ні, але хоча й "нажиралися", але й бігали як коні. Не знаю, як футболісти це робили. Для мене це досі загадка. І я такий самий був. А які у нас були навантаження... Але коли приходить інше покоління, інша ментальність, коли бачиш, що краще випити банку пива або 50 грамів віскі чи келих вина – це топ, супер, клас. Тобі не треба "нажиратися", спілкуєшся, все добре,

– вважає Шуховцев.

Голкіпер також переконав, що у тій же Англії, люди після гри випивають стільки, що "мало не покажеться", хоча вони ж виконують величезний обсяг роботи на футбольному полі. Та Шуховцемв все ж впевнений, це не є дуже хорошим прикладом, хоча й погоджує, що це один з етапів життя, котрий переростає у професійний.

Також Ігор відзначив, що він відчуває гордість за українських молодих гравців, які можуть на всю силу викладатись та працювати в тренувальному процесі, виходити на гру, робити якийсь результат, а ще й до того "нормально" відпочивати.

Нагадаємо. "Шуха" свого часу виступав за низку українських колективів таких, як: вінницька Нива, СК Одеса, Поділля, київський Арсенал, Таврію, Металіст, Балкани. Вважається легендою Іллічівця, за який провів 250 поєдинків.