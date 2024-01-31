Екскапітан Динамо привіз епічний автогол у Бельгії: курйозне відео

У рамках 23-го туру бельгійської Жупіле ліги зустрілись Вестерло та Серкль. Клуб Сергія Сидорчука без проблем обіграв суперника, але не обійшлось без неприємностей для українця.

32-річний український опорник вийшов у стартовому складі Вестерло та допоміг супернику забити у першому таймі. Сидорчук хотів перервати передачу у воротарський майданчик, але зрізав м'яч у власні ворота. М'яч залетів у сітку володінь господарів за якоюсь неймовірною траєкторією польоту, яка дезорієнтувала навіть голкіпера Вестерло, пише 24 Канал.

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Курйозний автогол українця

Щоправда, цей курйозний автогол Сергія ніяк не вплинув на результат його команди, яка до цього вже наколотила чотири м'ячі у ворота Серкля. З рахунком 4:1 команди пішли на перерву.

Відео автогола Сидорчука за Вестерло

Друга частина поєдинку не була багатою на результативні удари. Лише у компенсований до матчу час Серкль відквитав ще один гол та встановив остаточний рахунок зустрічі 4:2.

Слід відзначити, що із 69-ї хвилини Вестерло грало у меншості через вилучення флангового захисника Тура Ромменса. А Сидорчук відіграв усі 90 хвилин.

Завдяки цій перемозі Вестерло набрало вже 25 балів та йде посідає 10-те місце у турнірній таблиці Жупіле ліги. Серкль із 33 очками йде 7-м.

Свій наступний поєдинок клуб Сидорчука проведе 3 лютого вдома проти Левена у рамках 24-го туру чемпіонату Бельгії.

Сергій Сидорчук провів свій 17 матч за Всетело (1 гол, 1 асист). Нагадаємо, що опорник покинув Динамо Київ у вересні 2023-го року та підписав контракт із бельгійським клубом до кінця червня 2026-го.