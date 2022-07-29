Перейшов на бік ворога: екстренер Кристала очолив у Херсоні створений окупантами клуб
росіяни продовжують призначати своїх керівників на тимчасово окупованих територіях. Тепер справа дійшла до футболу.
Ще з 2014 року прийняв пропозиції ворога
У тимчасово окупованому Херсоні російська влада вирішила створили новий футбольний клуб на базі вже наявного Кристала. Пропагандистські телеграм-канали повідомили, що нова команда отримала назву Фрегат.
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Головний тренером проросійської команди став Сергій Шевченко. 64-річний спеціаліст, який раніше очолював український футбольний клуб Миколаїв, напередодні цього призначення зустрівся з представником самопроголошеної Херсонської військово-цивільної адміністрації.
Цікаво, що це вже далеко не перша зрада Сергія Шевченка. Після анексії Криму фахівець очолив Таврію, яка виступала в чемпіонаті окупованого Криму. також цей тренер із проросійською позицією із лютого по червень 2016-го працював асистентом головного наставника у російському Сахаліні.
Що відомо про тренера-зрадника із України
- Свою тренерську кар'єру розпочав у 2002-му у Нефтянику. Повернувся туди у 2009-му році. Під час перерви працював із Ігросервісом та Севастополем. де був помічником головного коуча.
- У липні 2010-го знову повернувся до Севастополя.
- Із початку 2011-го працював асистентом тренера у Таврії. А вже через три роки обійняв посаду головного наставника команди.
- У 2016-му поїхав у ворожий російський чемпіонат. Навіть після цього повернувся в Україну та очолив український Кристал, який виступав за Херсон. Однак очолював команду лише з 27 січня по 15 лютого 2021 року.
- Наприкінці червня того ж року став тренером клубу з Миколаєва, де протримався лише три матчі.