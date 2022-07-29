Ігнатенко: Можу сказати одне: я – повноцінний гравець Бордо
25-річний український легіонер підтвердив інформацію про повноцінний контракт із Бордо. За словами Данила Ігнатенка, щиро радий такому трансферу, адже доволі добре зарекомендував себе в оренді у Франції.
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На сьогодні я можу сказати одне: я – повноцінний гравець Бордо, чому дуже радий. Не треба недооцінювати Лігу 2. Кажуть, що вона навіть важча за Лігу 1. Побачимо, ще кілька днів і я зможу сам у цьому переконатись. Все залежить від мене, а там буде видно,
– розповів Ігнатенко.
Цікаво, що за даними Transfermarkt, Ігнатенко рахується ще гравцем Шахтаря.
Вже 6 серпня Бордо проведе перший матч у Лізі 2, адже за підсумками минулого сезону Ліги 1 понизився у класі. У першому турі клуб Ігнатенка зіграє на виїзді Родеза.
Початок кар'єри Ігнатенка у Бордо
- 30 січня 2022 року Шахтар офіційно віддав в оренду футболіста у Бордо. Його оренда була розрахована до кінця червня 2022-го.
- У французькій Лізі 1 Ігнатенко провів 11 матчів, у яких відзначився 3 асистами та 3 жовтими картками.