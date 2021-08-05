Ребров знайшов лазівку в контракті і може покинути Аль-Айн заради збірної України

Головний тренер арабського Аль-Айну Сергій Ребров не може просто розірвати договір зі своїм клубом через запрошення очолити збірну України з футболу.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, в українця в контракті немає пункту про дострокове розірвання контракту заради роботи в національній команді .

До слова Наступник Шевченка: Ребров найближчим часом очолить збірну України, – ЗМІ

Раніше, коли Ребров підписував контракт з Аль-Айном, була інформація що відповідний пункт в контракті є і тренер зможе безперешкодно очолити збірну України, в разі відходу Шевченка.

У той же час, лазівкою в контракті є "випробувальний термін", під час перебігу якого сторони придивляються один до одного. Нібито цей пункт і буде активований на зустрічі з керівництвом клубу.

Збірна України залишилася без головного тренера

У перший день серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усіх за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватиме помічник українця Андреа Малдера.

Ще влітку 2020 року в УАФ запропонували Шевченку нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.

Наставнику вдалось на мажорній ноті покинути збірну. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.

Ребров підписав контракт з аравійським Аль-Айном лише 6 червня. Саме екстренера Ференцвароша називають головним кандидатом на вакантне крісло наставника "синьо-жовтих".