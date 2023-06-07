Табу Реброва: український фахівець зізнався, що відмовив низці клубів заради збірної

Сергій Ребров зізнався на що пішов заради тренерського крісла збірної. Також фахівець поставив себе у певні рамки.

Новоспечений наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров уже давно остаточно вирішив для себе, що він буде головним тренером збірної України. Клуби не змогли спокусити українського тренера.

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Вірний країні

Сергій Ребров розповів, що збірна України – не єдині, які були зацікавлені у співпраці з ним. Український фахівець зізнався, що він відмовив низці клубів, які контактували з ним задля того, аби укласти угоду. Проте Ребров зазначив, що "перше слово – дорожче другого", тому намагався максимально чемно відмовити охочим. Також Сергій "засекречено" розповів про розмову з президентом київського Динамо та розповів про власне табу.

Пропозиції від європейських клубів справді були, але вони надійшли вже після домовленості зі збірною України. Я відповідав, що це вже не актуально. Дякував за інтерес, але вже домовився зі збірною, тому інші варіанти не розглядав. Скажімо так, якісь менеджери зверталися. Що було, те було. Я не думаю, що потрібно називати клуби. Зараз це не дуже цікаво. Дзвінок від Суркіса? Якщо він мені й телефонував, то це була особиста розмова. Вона залишиться між нами. Думки про можливість поєднувати роботу в збірній України та якомусь клубі були лише у журналістів. У мене таких думок не було і не буде,

– розповів Ребров.

Варто нагадати, що український фахівець був жаданий на тренерському ринку. Сергієм Ребровим цікавилися такі клуби, як Лудогорець, Олімпіакос, а також Аль-Айн був "двома руками за", аби українець залишився на чолі їхньої команди. До того ж Ребров міг опинитися на тренерському сітку не збірної України, а Саудівської Аравії.