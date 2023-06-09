Наш герой – Сергій Ребров: чого очікувати від збірної України під керівництвом нового тренера

Легенда Динамо приступив до роботи із головною командою країни. УАФ довірила Реброву вихід на найближчі Євро та Чемпіонат світу. Розбираємось детальніше із перспективами збірної на чолі новим коучем.

Збірна України нарешті отримала довгоочікуваного головного тренера. після майже двох років чуток та очікувань наставником "синьо-жовтих" таки став Сергій Станіславович Ребров.

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Увесь цей час спеціаліст працював у Аль-Айні. Але після відходу Андрія Шевченка УАФ та ЗМІ максимально концентрували увагу на тому, що саме Ребров має стати наставником національної команди.

Це не має дивувати, адже за часів роботи Шевченка збірна вже привчила до своєї статусності. Не тільки на полі, а і в медійному просторі. 24 канал пропонує розібратись, чого вболівальникам очікувати від збірної України під керівництвом Реброва.

Сергій Ребров – найкращий український тренер сучасності

Сама кандидатура Сергія Станіславовича теж не дивує. Його цілком можна назвати найуспішнішим українським наставником сучасності. У Динамо Реброву підкорилось два чемпіонства (2015, 2016) після п'ятирічної гегемонії Шахтаря.

Ба більше, саме під керівництвом Сергія Станіславовича Динамо вперше у XXI сторіччі вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів. Підтвердив свій рівень тренер і в інших командах. Разом із Ференцварошем Ребров тричі поспіль став чемпіоном Угорщини.

Звісно, клуб з Будапешта є гегемоном місцевого футболу, але і на євроарені був успіх – перший з 1996 року вихід в групову стадію Ліги чемпіонів. В Аль-Айні ж українець став чемпіоном та володарем Кубка у свій дебютний сезон.

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Тобто репутація успішного наставника у Сергія є. УАФ можна було звернутись до послуг іноземця або ж продовжити контракт із Шевченком. Втім є впевненість, що ці варіанти були б більш витратними для нашого футболу, що є недоречним під час війни.

З ким прийшов Ребров

Втім, Ребров – це лише половина тренерського штабу, а може і менше. Як фанати могли переконатися на прикладі Шевченка, дуже важливо обрати правильну команду наставників. Хто ж увійшов до штабу Сергія Станіславовича:

Вісенте Гомес (тренер з фізичної та тактичної підготовки)

(тренер з фізичної та тактичної підготовки) Альберто Босх (аналіз матчів збірної України та матчів суперників, збір інформації про гравців)

(аналіз матчів збірної України та матчів суперників, збір інформації про гравців) Унаї Мельгоса (збір інформації про потенційних гравців збірної, аналіз складу молодіжної та юнацької команд)

(збір інформації про потенційних гравців збірної, аналіз складу молодіжної та юнацької команд) Гліб Платов (тренер-аналітик)

(тренер-аналітик) Рустам Худжамов (тренер воротарів)



Тренерський штаб Сергія Реброва / колаж 24 каналу

Також на червневому зборі Реброву допомагатиме тренер Шахтаря із фізичної підготовки Хав'єр Лобо. Але вже після найближчих матчів головний тренер визначиться з постійною кандидатурою на цю посаду.

Як бачимо, більшість тренерів з Іспанії. Всі вони працювали із Ребровим в Динамо, а також в інших командах – Ференцвароші або Аль-Айні. Ба більше, Вісенте Гомес навіть мав період самостійної роботи з Олімпіком. Хай і не надто вдалий по результатах, але цікавий по грі.

Стиль гри: чого очікувати від збірної

Можна зробити припущення, що збірна України повертатиметься до гри з контролем м'яча, як це було за Шевченка. У нього тренерський штаб був в основному італійським, хоча асистентом був і іспанець Педро Хара.

Цей стиль зачасту подобався фанатам і навіть приносив результат у вигляді чвертьфіналу Євро. Втім після того успіху команда зробила "паузу" на півтора роки, адже стиль Петракова відрізнявся сильно (як і результати).

Варто згадати, що у Шевченка на побудову такої гри пішли десь 2-3 роки та відданий у жертву відбір до Мундіалю в Росії. Але у Реброва вже куди більш зріла команда в наявності. Плюс у нього також буде час на побудову.

Шанси вийти на Євро-2024

Контракт нового тренерського штабу збірної України з УАФ діятиме до 30 липня 2026 року. Тобто асоціація довіряє команду Реброву на повні кампанії Євро-2024 та ЧС-2026, а також наступну Лігу націй (2024-2025). Нагадаємо, там наша збірна гратиме в Лізі В.

Потенційні суперники в Лізі В:

КОШИК 1 КОШИК 2 КОШИК 3 КОШИК 4 Австрія Фінляндія Словенія Грузія Чехія УКРАЇНА Ірландія Греція Англія Ісландія Албанія Туреччина Уельс Норвегія Чорногорія Казахстан

Україна вже почала відбір на Євро-2024 і має не найкращу ситуацію наразі. Наша команда потрапила у непросту групу із Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою.

З неї напряму на ЧЄ вийдуть двоє. Очевидно, що наша команда – андердог у битві з фіналістами минулого Євро. Хоча Італія зараз виглядає не дуже сильно і зачепитись за бали із нею ми маємо шанси.

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Втім "план В" для України виглядає більш вірогідно. Три путівки на Євро-2024 будуть розіграні серед найкращих команд Ліги націй, які відбір на Євро не пройдуть. "Синьо-жовті" свою групу не виграли, тому в разі невиходу через кваліфікацію мають сподіватися, що через неї на ЧЄ потраплять хоча б дві з наступних команд:

Ізраїль

Боснія і Герцеговина

Шотландія

Сербія

Фінляндія

Цілком реально, адже ті ж балканські команди (як і шотландці) є серед фаворитів своїх груп. І ось тут головне: якщо ми не виходимо через групу і потрапляємо у стикові матчі, абсолютно неважливі результати України у кваліфікації.

Погодьтесь, пройти двох з вище зазначених суперників виглядає більш реально, ніж залишити позаду Італію. У плей-офф, які будуть проходити у березні наступного року, наша команда гратиме проти фактично рівних собі. Тому у Реброва є трохи менше року, щоб підійти до вирішальних ігор у бойовій готовності.

А чи є шанси обійти Італію? Подивимось на розклад. Підопічні Манчіні вже вдома програли англійцям та обіграли на виїзді Мальту. Червневі матчі "Скуадра Адзурра" пропускатиме через участь у фінальній стадії Ліги націй.

Восени Італія гратиме проти України 12 вересня вдома (після виїзду до македонців) та в останньому турі 20 листопада на виїзді (після гри вдома з македонцями). Натомість підопічні Реброва у вересні гратимуть з італійцями одразу після матчу з Англією. Тому календар не на нашу користь, хоча в разі провалу "Скуадри Адзури" ми маємо бути напоготові.

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Головна ставка – ЧС-2026 у США, Канаді та Мексиці

У такій ситуації вихід на Євро вже буде успіхом для команди Реброва, а якщо ще і буде прохід в плей-офф, то взагалі шикарно. Втім навіть в разі провалу не варто засмучуватись, адже схоже, що УАФ робить ставку саме на американський Мундіаль. Чому так?

По-перше, у Реброва буде можливість комфортно, за зразком Шевченка, влитися у команду та награти якісь схеми і футболістів. Ще і Ліга націй допомагатиме у підготовці. Ну а по-друге, це новий формат на ЧС-2026.

Завдяки розширенню турніру до 48 збірних, від Європи на Мундіаль поїдуть 16 команд. Вже відомо, що члени УЄФА будуть розбити на 12 груп по 4-5 команд і переможці вийдуть напряму на турнір.

Ще чотири путівки, скоріш за все, розігруватимуть у стиках між другими місцями та найкращими командами з Ліги націй. Тобто тут шанси у України доволі високі. Ймовірно, що жеребкування кваліфікації ЧС-2026 проходитиме за рейтингом ФІФА.

На даний момент "синьо-жовті" йдуть 16-ими серед країн УЄФА, тобто опинились би у другому кошику. Навряд чи наша команда випаде у третій, а ось піднятись у перший за умови успішного виступу на Євро та в Лізі націй ми цілком можемо.

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Кадровий потенціал збірної України

Не варто забувати і про кадровий потенціал нашої збірної. Багато вболівальників та ЗМІ впевнені, що зараз Україна має ледь не найкращий підбір гравців в історії, адже чимало футболістів виступають у топ-лігах.

При цьому вони ще мають бути на піку як мінімум 4 роки. Так, у відборі на ЧС-2026 може виникнути проблема із опорником, адже Тарасу Степаненку зараз 34 і прямої заміни йому не видно.

Втім Ребров вже шукає варіанти і вже бачить кількох кандидатів, в тому числі з УПЛ. Також не має стати проблемою прощання із Ярмоленком, на його позиції вже готовий грати Циганков або ж Зубков.

Також цього року 30 виповнилось Руслану Маліновському, який є лідером команди. Гравцю Марселя теж варто знайти альтернативу, хоча вона вже є у вигляді Шапаренка або ж Піхальонка. Та і сам Руслан поки не дає приводів у собі розчаруватись.

Сергій Ребров має умови, час та підтримку від всіх

Тож якщо підсумувати, то у Ребров прийшов у поки що комфортне середовище. У кваліфікації Євро-2024 від нього не вимагатимуть місця у топ-2 через рівень опонентів, тому у цій ситуації тренер може тільки виграти, створивши сенсацію.

Непотрапляння у стики не буде провиною Реброва. Це через "надбання" команди Петракова та збіг обставин через виступи інших команд. А якщо Україна буде у плей-офф, там на неї чекатимуть суперники того ж рівня або навіть нижчого.

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І при цьому у тренера буде майже рік та майже десяток матчів на те, щоб підійти до вирішальних ігор готовими. Що стосується Мундіалю, то тут нам на руку гратиме формат, а також вже досвід штабу Реброва.

Там відмазки через брак часу або "папєрєдніков" не пройдуть. Тому запасаємось терпінням та вірою у нашу команду і чекаємо на яскраву палітру емоцій, які вони нам подарують.

Розклад матчів на 2023-2026 роки:

ДАТА МАТЧІ ТУРНІР 12 червня 2023 Німеччина – Україна товариська гра 16 червня 2023 Північна Македонія – Україна відбір Євро-2024 19 червня 2023 Україна – Мальта відбір Євро-2024 9 вересня 2023 Україна – Англія відбір Євро-2024 12 вересня 2023 Італія – Україна відбір Євро-2024 14 жовтня 2023 Україна – Північна Македонія відбір Євро-2024 17 жовтня 2023 Мальта – Україна відбір Євро-2024 17 листопада 2023 ??? товариська гра 20 листопада 2023 Україна – Італія відбір Євро-2024 21-26 березня 2024 стикові матчі Євро-2024 14 червня – 14 липня 2024 Євро-2024 2-10 вересня 2024

7-15 жовтня 2024

11-19 листопада 2024 Ліга націй 2024-2025 17-25 березня 2025 стикові матчі Ліги націй 2024-2025 17-25 березня 2025

2-10 червня 2025

1-9 вересня 2025

6-14 жовтня 2025

10-18 листопада 2025 відбір ЧС-2026 березень 2026 стикові матчі ЧС-2026 червень – липень 2026 ЧС-2026

. Кричалку "Наш герой – Сергій Ребров" скандували фанати Динамо у 2016-2017 роках після того, як тренер повернув киянам чемпіонство в УПЛ.