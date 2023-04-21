"Ребров всіх дістав": тренер Аль-Айна жорстко висловився про можливий прихід у збірну України

Сергій Станіславович відмовляється говорити про роботу у національній команді, поки у нього контракт з Аль-Айном. Коуч обурений тиском від ЗМІ щодо своєї кандидатури.

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Очевидним фаворитом на цю посаду є тренер Аль-Айна Сергій Ребров. Його контракт з арабською командою чинний до кінця червня, але матчі всі відіграні будуть ще у травні.

Ребров зараз не думає про збірну

Висока ймовірність, що коуч зможе очолити нашу команду на наступні ігри кваліфікації Євро-2024. Однак сам Сергій Станіславович поки не збирається говорити на цю тему. Він попросив поважати його контракт з Аль-Айном.

До завершення свого нинішнього контракту з клубом я більше не буду говорити на цю тему. Я поважаю свій контракт і свій клуб, у якому я працюю. Зараз Аль-Айн – єдина команда в ОАЕ, яка змагається в трьох турнірах – два Кубки й ми боремося за чемпіонство. Ми боротимемося до кінця і будемо намагатися максимально вдало виступати в усіх турнірах. І в цій ситуації я хочу максимально зосередитися на своїй команді. І я не збираюся нічого коментувати, ніякі публікації. Бо зараз, якщо Ребров щось не прокоментував, то в нього є щось за спиною. Вважають, що я щось приховую. Ще раз повторюю: я поважаю свою країну, поважаю національну збірну своєї країни, поважаю тих тренерів, які працювали і працюють там,

– зазначив Ребров.

Сам коуч вважає, що він не єдиний хороший тренер в Україні. Ребров навіть назвав свої кандидатури на пост наставника збірної, а також дорікнув Мирону Маркевичу за слова про нього.

В Україні достатньо кваліфікованих тренерів, роботу яких я поважаю, і які працюють в Україні. Той же Юрій Вернидуб, Роман Григорчук, той же Віктор Скрипник. Вони працюють і роблять це успішно багато років. Я вважаю, що Ребров – це не єдиний кандидат на позицію головного тренера національної команди. Я назвав багато тренерів, які гідні збірної. Той самий Юрій Калитвинцев може претендувати. І мені дуже неприємно було чути слова Мирона Маркевича, якого я поважаю, який дуже успішно працював в Україні, недовго, але працював зі збірною. Він розуміє, що таке щоденна праця тренера, наскільки це складно. І коли він заявляє на всю країну, що Україна чекає Месію, то він ображає себе. Не мене, не асоціацію. Я не знаю, що він хотів показати цим. Я вважаю, що в Україні достатньо тренерів. Це не моя прерогатива. Це не я обираю тренера національної збірної. І я не винен, що в мене контракт до кінця червня. Я сам буду приймати рішення,

– заявив Ребров.

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Питання до журналістів

Крім того, Сергій Станіславович обурився великою увагою ЗМІ до його персони. Він попросив не спекулювати на його імені та не підіймати тему збірної України до завершення контракту з Аль-Айном.

Занадто багато розмов на цю тему. По-перше, я хотів би поставити питання журналістики. Яка ціль? Що журналісти хочуть досягнути своїми заявами? Я вважаю, що ціль журналістики – гарно описати якісь події або передбачити їх. Зараз, наскільки я бачу, ціль багатьох журналістів зробити якусь сенсацію на чиємусь імені, нині на моєму, і цю тему розкручувати постійно, щоб привернути увагу до себе і, напевно, дати якийсь негатив моєму імені. Бо я нічого не коментую. Те, що зараз відбувається в українському медіа-просторі навколо мого імені та національної збірної, це ненормально.

Ті коментарі, що доходять звідси, я коментую своє майбутнє місцевим журналістам. І якщо там хтось почув слово "Іншалла" і якось його переклав… Хто бував в ОАЕ, знає, що це слово промовляється тут після багатьох ситуацій. І слово "Іншалла" має на увазі взагалі все. Дасть Бог – значить дасть. Не дасть – теж добре. Це слово означає: "Окей, почекайте і ви про все дізнаєтеся". А зараз це слово інтерпретують, ніби я сказав «Дасть Бог і я продовжу контракт з «Аль-Айном».

Я вважаю, що це повинні коментувати не журналісти, а представники УАФ. А не адресувати це все до мене. Бо зараз складається враження, що всіх уже Ребров дістав. А я сиджу тут, спокійно працюю і взагалі нічого про це не знаю, коли мені телефонують мої друзі і кажуть: "Слухай, те, що відбувається в Україні, це не нормально". Тому зараз я хотів би ще раз прокоментувати ту ситуацію, яка є, і ще раз сказати, що я ніколи не відмовлявся працювати зі збірною України. Особливо в тій ситуації, у якій перебуває наша країна. Але я хочу, щоб всі поважали мене і мій контракт з Аль-Айном, дали мені допрацювати, і тоді я прийму рішення,

– фіналізував Ребров.

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Ребров у Аль-Айні

Сергій Станіславович очолив Аль-Айн у 2021 році і у своєму дебютному сезоні привів команду до чемпіонства та перемоги в Кубку. Наразі за чотири тури до фінішу ліги ОАЕ його підопічні йдуть другими, відстаючи від лідера Аль-Ахлі на п'ять балів.

Нагадаємо, що у червні на збірну України очікує три поєдинки. 12 березня "синьо-жовті" мають провести товариський матч із Німеччиною, а 16 та 19 числа на українців очікують ігри кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти відповідно.