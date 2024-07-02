Сезон-2023/2024 домашнім стадіоном Шахтаря була "Арена Львів". Однак новий сезон "гірники" вже гратимуть на новому стадіоні.

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Новий домашній стадіон Шахтаря

Домашні матчі УПЛ в сезоні-2024/2025 "гірники" прийматимуть на "Арені Лівий Берег". Про це розповів президент ФК Лівий Берег Микола Лавренко.

З нового сезону на нашому стадіоні гратимуть дві команди – Лівий берег і Шахтар. Зараз вам про це скажу офіційно. Якщо Шахтар у цей день не гратиме за календарем або коли це випадає на матчі перед Лігою чемпіонів та їм буде зручніше грати у Львові, він має право поступитися іншій команді,

– відзначив Лавренко.

Також він додав, що Шахтар може на своїх матчах брендувати стадіон, ставити LED-панелі.

"Вони вивчали роботу наших фахівців і залишилися задоволеними. Зараз ми вивчаємо можливість збільшити кількість місць для глядачів, щоб на матчах Шахтаря була максимальна заповнюваність трибун", – заявив президент Лівого Берега.

Довідка. Сезон-2024/2025 в УПЛ стартує 3 серпня 2024 року.

Відзначимо, що у сезоні-2023/2024 Шахтар став чемпіоном України та здобув Кубок України.