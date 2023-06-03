Уже не ходить навколо та довкола: Ребров розповів, коли очолить збірну України, та є одне "але"

Сергій Ребров уже не приховує фатку того, що він стане головним тренером національної команди. Наразі це все питання часу.

Сергій Ребров зізнався, що найближчими днями він прибуде до столиці України. Проте на даний момент все залежить він Аль-Айна.

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Чим швидше, тим краще

Сергій Ребров розповів, що питання з його угодою зі збірною України активно вирішується. Все через те, що його контракт з Аль-Айном розрахований до 30-го червня, а найближчий матч збірної датований на 12-е червня (товариський матч з Німеччиною). Проте Ребров додав, що 6-го числа він повинен прибути до Києва, де українцю мають допомогти закрити усі питання з еміратським колективом, що і дозволить Сергію розпочати співпрацю зі збірною України.

Також фахівець зазначив, що робота у стані "синьо-жовтих" – це дуже велика відповідальність, а тому він зі своїм штабом уже завчасно почав працювати та уже декілька тижнів тренери готуються до матчів кваліфікації на Євро-2024 (16-го червня – гра з Північною Македонією, 19-го – зустріч з Мальтою), оскільки це дуже важливо для нашої країни. На кінець Ребров додав, що усі основні домовленості між сторонами уже затвердженні, а залишився тільки дозвіл Аль-Айна, який поки що стоїть на заваді. Раніше український фахівець повідомив, що покидає еміратський колектив після нинішньої кампанії.

Нагадаємо, що збірна України перший матч кваліфікації до Євро-2024 розпочала з поразки від збірної Англії (2:0). На стартовий поєдинок "синьо-жовтих" на газон вивів тимчасовий виконуючий обов'язків головного тренера Руслан Ротань, оскільки на той момент Сергія Реброва куди тільки не сватали – від Лудогорця до збірної Саудівської Аравії. Відбірковий квінтет до чемпіонату Європи з Україною та Англією також формують вище згадані Північна Македонія та Мальта, а також Італія.