Непотрібний спаринг: Ребров негативно відреагував на примус від УЄФА

Національну збірну Україну 20 листопада очікує найважливіший матч відбору Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва зіграють проти команди Італії.

Напередодні вирішального поєдинку "синьо-жовті" зіграють контрольний матч проти Лехії з Гданська. Спаринг заплановано на 16 листопада.

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Ребров: Змушені грати цю контрольну гру

Проте головний тренер збірної України Сергій Ребров не в захваті від цього поєдинку. За словами 49-річного наставника, УЄФА примусив нашу команду зіграти цей спаринг, щоб усі збірні були в рівних умовах.

Чи потрібен зараз спаринг? Зараз не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але, на жаль, ми повинні грати цю контрольну гру,

– резюмував Сергій Станіславович.

Також Сергій Ребров анонсував повернення в збірну Віктора Циганкова, який оговтався від травми.

Ну ми сподіваємось, що він повернеться у форму. Є деякі пошкодження у гравців, але вважаю, що до ігор збірної всі будуть готові,

– сказав Ребров.

Зазначимо, що контрольний матч проти гданської Лехії збірна України зіграє 16 листопада. За умовами сторін тренери матимуть змогу провести по 10 замін. У складі польського клубу грають три українські легіонери: Максим Хлань, який відзначився голом в стилі Мессі в останній грі, Іван Желізко та Богдан Сарнавський.

Україна у відборі Євро-2024