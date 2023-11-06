Непотрібний спаринг: Ребров негативно відреагував на примус від УЄФА
Джерело:ВЗбірна
Національну збірну Україну 20 листопада очікує найважливіший матч відбору Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва зіграють проти команди Італії.
Напередодні вирішального поєдинку "синьо-жовті" зіграють контрольний матч проти Лехії з Гданська. Спаринг заплановано на 16 листопада.
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Ребров: Змушені грати цю контрольну гру
Проте головний тренер збірної України Сергій Ребров не в захваті від цього поєдинку. За словами 49-річного наставника, УЄФА примусив нашу команду зіграти цей спаринг, щоб усі збірні були в рівних умовах.
Чи потрібен зараз спаринг? Зараз не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але, на жаль, ми повинні грати цю контрольну гру,
– резюмував Сергій Станіславович.
Також Сергій Ребров анонсував повернення в збірну Віктора Циганкова, який оговтався від травми.
Ну ми сподіваємось, що він повернеться у форму. Є деякі пошкодження у гравців, але вважаю, що до ігор збірної всі будуть готові,
– сказав Ребров.
Зазначимо, що контрольний матч проти гданської Лехії збірна України зіграє 16 листопада. За умовами сторін тренери матимуть змогу провести по 10 замін. У складі польського клубу грають три українські легіонери: Максим Хлань, який відзначився голом в стилі Мессі в останній грі, Іван Желізко та Богдан Сарнавський.
Україна у відборі Євро-2024
- Після семи зіграних матчів збірна України займає друге місце в групі С, маючи в активі 13 пунктів.
- Суперник "синьо-жовтих" команда Італії відстає на три бали. Однак у підопічних Лучано Спаллетті є гра в запасі проти Північної Македонії.
- Якщо "Скуадра Адзурра" обіграє балканців, то зрівняється по очках з українцями. В такому випадку команду Реброва влаштує лише перемога в очному протистоянні.
- Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада. Арбітр сповістить про початок зустрічі о 21:45.