Неприємно, коли підтримують вболівальників країни-агресора, – Ребров про відео гравців Барселони

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав свою оцінку скандальному відео гравців Барселони. Футболістам іспанського клубу не зрозуміти страждань українського народу.

Наприкінці травня в мережі з'явилося відео, на якому гравці Барселони Алекс Бальде та Серджі Роберто дякують російським вболівальникам за підтримку та обіцяють їм скоро зустрітися. Огидний ролик викликав хвилю засудження в українському суспільстві. Свою думку стосовно вчинку любителів "хороших руських" висловив новопризначений тренер збірної України Сергій Ребров.

До теми Дурість чи просто бізнес: що стоїть за скандальним відео гравців Барселони з подякою росіянам

Ребров: Іспанці живуть своїм життям

Ребров вважає, що іспанські футболісти не надто переймаються війною в Україні. Жахіття, через які щодня проходить український народ, їх мало турбують.

"Ці футболісти не відчувають того, що відчуваємо ми. Того, що трапилося в Україні.

Тому вони живуть своїм особистим життям, не дуже турбуються тим, що коїться в нашій країні.

Це неприємно, коли в нашій країні йде війна, а вони підтримують вболівальників з країни-агресора", – сказав Ребров.

Яскравий приклад цьому форвард Барселони Роберт Левандовський. Поляк засудив дії своїх партнерів по команді за необдуманий вчинок. Проте це не завадило Левандовському сфотографуватися з російським тенісистом Данілом Мєдвєдєвим під час Гран-прі Іспанії.