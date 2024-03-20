"Нагадаю Милошевичу про війну": Ребров – про скандальну заяву тренера Боснії і Герцеговини

Нещодавно тренер боснійців відзначився провокативними заявами щодо підготовки збірної України в умовах війни. Наставник збірної України Сергій Ребров пообіцяв провести виховну розмову із закордонним колегою.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров відповів на питання журналістів перед матчем плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи 2024 проти національної команди Боснії та Герцеговини. Зокрема, керманич "синьо-жовтих" висловився про нещодавні провокативні заяви Саво Милошевича.

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Ребров відповів на питання про провокативні заяви Милошевича

"Я добре знаю Саво Милошевича з часів, коли ми разом грали. Чудова і чесна людина. Але я не знаю його як тренера. Він провів лише 4 матчі на чолі збірної, постійно змінюючи гравців і навіть структуру. До цієї команди дуже важко підготуватися. До і після гри побажаю Саво всього найкращого, але ми приїхали сюди не дружити.

Я не бачив слів Саво, де він підтримує російських футболістів, але якщо він таке казав, то я нагадаю йому, що в нас йде війна, що ситуація така. Я вважаю, що найважливіше зараз підготувати до гри, а не розмовляти про це", − сказав Ребров.

Матч України проти Боснії і Герцеговини відбудеться 21 березня в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на Євро-2024.