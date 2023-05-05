Все через іншу команду: Реброва нічим не приваблює робота у Олімпіакосі
Джерело:Footboom
Український фахівець не має бажання попрацювати з грецьким колективом. Фахівець надає перевагу іншій команді.
Сергій Ребров не зацікавлений у тренерстві Олімпіакоса. Український фахівець не готовий робити поспішних кроків.
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Не цікаво, давайте далі
Сергій Ребров став один з кандидатів, яким чимало, на пост головного тренера грецького гранда. Проте проблемний колектив на манить українського фахівця від слова нічим. Представник Реброва зазначили, що такий варіант із продовженням кар'єри українського наставника є неможливим.
Ребров не готовий спішити із вибором наступної команди, Сергій наразі сконцентрований на роботі у еміратському колективі, контракт з яким у нього чинний до літа, проте тренер відкритий до співпраці. Нагадаємо, що Сергія Реброва чекають на містку збірної України, яку уже розпочала свій шлях на Євро-2024 з тимчасово виконуючим обов'язків головного тренера Русланом Ротанем. Також Реброва сватали у збірну Саудівської Аравії, а також у стан болгарського Лудогорця.
Кар'єра Сергія Реброва у ролі тренера
- Український фахівець за свою майже 10-річну тренерську кар'єру встиг потренувати 4 колективи, серед яких були і європейські, і азійські.
- Розпочав свій шлях Ребров звісно ж у київському Динамо, де він підмінив Олега Блохіна, який відійшов від справ. У стані "біло-синіх" Сергій добився чималих висот, а саме: двічі ставав чемпіоном України (2014/2015, 2015/2016), двічі володарем Кубка України (2014, 2015) та одного разу володарем Суперкубка України (2016). До того ж Ребров з "бобрами" виходив у останній на даний момент чвертьфінал Ліги Європи (де поступився Фіорентині) та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (де кияни поступилися Манчестер Сіті).
- Після столичного колективу Ребров відправився у Саудівську Аравію очолювати на один сезон Аль-Аглі, з якими він зміг стати віцечемпіонами країни.
- Після Азії Сергій повернувся в Європу, а саме у чемпіонат Угорщини, де він став на тренерський місток Ференцвароша, який він зміг повернути у груповий етап Ліги чемпіонів, проте іронічно вилетів звідти від Динамо. Також Ребров з угорцями тричі виграва внутрішній чемпіонат.
- Після значних тріумфів у Європі, Сергій вирішив прийняти сенсаційне рішення та повернутися у Азію, та от цього разу в ОАЕ, а саме очоливши Аль-Айн, який українець до цих пір тренує. Ребров з "лідерами" ставав чемпіоном країни та володарем Кубка ліги.