Все через іншу команду: Реброва нічим не приваблює робота у Олімпіакосі

Український фахівець не має бажання попрацювати з грецьким колективом. Фахівець надає перевагу іншій команді.

Сергій Ребров не зацікавлений у тренерстві Олімпіакоса. Український фахівець не готовий робити поспішних кроків.

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Не цікаво, давайте далі

Сергій Ребров став один з кандидатів, яким чимало, на пост головного тренера грецького гранда. Проте проблемний колектив на манить українського фахівця від слова нічим. Представник Реброва зазначили, що такий варіант із продовженням кар'єри українського наставника є неможливим.

Ребров не готовий спішити із вибором наступної команди, Сергій наразі сконцентрований на роботі у еміратському колективі, контракт з яким у нього чинний до літа, проте тренер відкритий до співпраці. Нагадаємо, що Сергія Реброва чекають на містку збірної України, яку уже розпочала свій шлях на Євро-2024 з тимчасово виконуючим обов'язків головного тренера Русланом Ротанем. Також Реброва сватали у збірну Саудівської Аравії, а також у стан болгарського Лудогорця.

Кар'єра Сергія Реброва у ролі тренера