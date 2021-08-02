Наслідник Шевченка: Ребров розглядає можливість очолити збірну України
2 серпня 2021 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:Циганик LIVE
Головний тренер Аль-Айна з ОАЕ Сергій Ребров входить в число кандидатів на заміну Андрія Шевченка в збірній України. У нього навіть є спеціальний пункт у контракті.
Як повідомила редакція телеканалів "Футбол", а пізніше підтвердив і відомий журналіст Ігор Циганик, Сергій Ребров знаходиться в числі основних кандидатів на роль тренера збірної України, поряд з Мироном Маркевичем.
До слова Маркевич, Ребров чи повернеться Шевченко: хто може очолити збірну України
За словами джерела, у Реброва є можливість розірвати контракт з Аль-Айном передчасно, що дозволить йому очолити національну команду України.
Ребров вже почав переговори зі своїми агентами щодо передчасного розриву контракту, пояснив Циганик.Хто може очолити збірну України за коефіцієнтами Favbet? Есперти ймовірність призначення Реброва тренером збірної України до 1 вересня 2021 року оцінили коефіцієнтом 3. На призначення Мирона Маркевича виставили коефіцієнт 1,5. Коефіцієнт 7 – так оцінили ймовірність призначення Руслана Ротаня.
Андрій Шевченко покинув збірну України: коротко
- 1 серпня Андрій Шевченко заявив, що його контракт з УАФ закінчився. Він подякував усім за роботу. Це зробив і його помічник Андреа Малдера.
- Хоча в червні 2020 року УАФ запропонували Шевченку контракт на 2,5 роки (до 31 грудня 2022 року), а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України. Йому доведеться готувати команду до матчів відбору ЧС-2022. Найближчі матчі відбору для збірної України – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома зі збірною Франції.