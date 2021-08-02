Наслідник Шевченка: Ребров розглядає можливість очолити збірну України

Головний тренер Аль-Айна з ОАЕ Сергій Ребров входить в число кандидатів на заміну Андрія Шевченка в збірній України. У нього навіть є спеціальний пункт у контракті.

Як повідомила редакція телеканалів "Футбол", а пізніше підтвердив і відомий журналіст Ігор Циганик, Сергій Ребров знаходиться в числі основних кандидатів на роль тренера збірної України, поряд з Мироном Маркевичем.

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За словами джерела, у Реброва є можливість розірвати контракт з Аль-Айном передчасно, що дозволить йому очолити національну команду України.

Ребров вже почав переговори зі своїми агентами щодо передчасного розриву контракту, пояснив Циганик.

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1 серпня Андрій Шевченко заявив, що його контракт з УАФ закінчився. Він подякував усім за роботу. Це зробив і його помічник Андреа Малдера.

Хоча в червні 2020 року УАФ запропонували Шевченку контракт на 2,5 роки (до 31 грудня 2022 року), а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.

На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України. Йому доведеться готувати команду до матчів відбору ЧС-2022. Найближчі матчі відбору для збірної України – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома зі збірною Франції.

Есперти ймовірність призначення Реброва тренером збірної України до 1 вересня 2021 року оцінили коефіцієнтом 3. На призначення Мирона Маркевича виставили коефіцієнт 1,5. Коефіцієнт 7 – так оцінили ймовірність призначення Руслана Ротаня.