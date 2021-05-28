Сергій Ребров може очолити Тоттенхем, – ЗМІ

Український тренер Сергій Ребров може продовжити кар'єру в англійському Тоттенхемі. Наразі клуб у пошуках головного тренера.
"Шпори" очікують рішення Маурісіо Почеттіно, який може і залишитися в ПСЖ, незважаючи на чутки про його відхід в Реал. Крім того, Тоттенхем розглядає альтернативні рішення.
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Тоттенхему була запропонована кандидатура українця Сергія Реброва, головного тренера Ференцвароша, який повернув команду в Лігу чемпіонів через 25 років.
На даний момент "шпор" тренує 29-річний Раян Мейсон. Лондонці фінішували сьомими в АПЛ і не змогли кваліфікуватися в єврокубки.
Ребров грав за Тоттенхем
- Сергій Ребров виступав за Тоттенхем з 2000-го по 2004 рік. Він провів за лондонський клуб 59 поєдинків, в яких забив десять голів.
- Після завершення ігрової кар'єри українець став на тренерську стезю. Він очолював Динамо і Аль-Ахлі.