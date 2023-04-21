Несподіваний поворот не туди: Ребров може стати головним тренером сенсаційної збірної ЧС-2022

Сергій Ребров може переїати у сусідню країну ОАЕ. Збірна ціїє країни видала сенсацію на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Український фахівець має усі шанси стати головним тренером Саудівської Аравії. Збірна України та Аль-Айн схопилися за голову.

Варте уваги Хоче виграти Лігу чемпіонів: Ребров відмовить збірній України та залишиться в Аль-Айні – ЗМІ

Черговий сюрприз

Сергій Ребров балансує на канаті, оскільки з однієї сторони мін може опинитись біля керма збірної України, а з іншої – залишитись головним тренером Аль-Айна з ОАЕ. Сам ж українець не знає, де він продовжить свою діяльність, тому навіть на запитання журналістів відповідає неоднозначно. Та в Реброва появився ще один головний біль, а саме претенденство на пост очільника збірної Саудівської Аравії.

Український фахівець – один з кандидатів на посаду головного тренера збірної Саудівської Аравії, яка залишилась без наставника після відходу француза Ерве Ренара після чемпіонату світу-2022 Умови, які пропонують Реброву в стані "зелених орлів" , не розголошують, але очікувано, що в Саудівській Аравії готові запропонувати більшу зарплату, ніж у збірній України.

Збірна Саудівської Аравії на ЧС-2022