Весною 2023 року розпочнеться відбірний турнір Євро-2024. Футбольна асоціація Англії повідомила, що матч Англія – Україна, який заплановано на 26 березня 2023 року, відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Цікаво знати. Стадіон був відкритий в 2007 році на місці старого стадіону "Вемблі". Старий "Вемблі", відомий також як Empire Stadium, був одним з найвідоміших футбольних стадіонів світу до моменту його знесення в 2003 році. Новий "Вемблі" вміщає 90 000 глядачів і є другим за місткістю стадіоном у Європі. На ньому свої домашні матчі проводить національна збірна Англії з футболу.

Для збірної України це буде стартовий матч кваліфікаційного циклу, оскільки перший тур, 23 березня, вона пропускає.

Суперниками "синьо-жовтих" в групі С відбору на Євро будуть збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Всі матчі збірної України у відбірному турнірі на Євро-2024.

26.03.2023. Англія — Україна (19:00)

16.06.2023. Північна Македонія — Україна (21:45)

19.06.2023. Україна — Мальта (21:45)

09.09.2023. Україна — Англія (19:00)

12.09.2023. Італія — Україна (21:45)

14.10.2023. Україна — Північна Македонія (16:00)

17.10.2023. Мальта — Україна (21:45)

20.11.2023. Україна — Італія (21:45)

Путівки до фінального турніру за участю 24 команд, де вже чекатиме Німеччина, отримають дві найкращі збірні кожної групи. Доля ще трьох місць вирішиться у стикових матчах Ліги націй, які відбудуться 21 та 26 березня 2024 року.

Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи пройде в грудні 2023 року, а сам форум триватиме із 14 червня до 14 липня 2024 року.

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