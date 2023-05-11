Український гравець був заявлений за дві команди на очний поєдинок УПЛ: як і чому це сталось

Сергій Логінов досяг унікального рекорду в чемпіонаті України. Через те, що гра була перервана на довгий період, захисник примудрився опинитись у заявках різних команд в одному матчі.

Дніпро-1 та Олександрія нарешті відіграли перенесений матч 1 туру УПЛ. Гра завершилась з рахунком 1:1. На гол Довбика зі спірного пенальті точним ударом відповів Ковалець, пише 24 Канал.

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Зустріч запам’яталась не скандальним рішенням судді, а ще і рідким досягненням Сергія Логінова. Нагадаємо, що поєдинок розпочався ще у листопаді минулого року.

Матч довжиною у пів року

Втім через повітряну тривогу матч був зупинений на 10 хвилині, а відіграти його у 2022-му вже не було можливості. Тоді Логінов був гравцем Дніпра-1 та почав зустріч з лави запасних.

Взимку ж футболіст перебрався в оренду у Олександрію. Однак дніпряни не заборонили йому грати проти себе. Зазвичай догравання матчу відбувається тими ж складами, що і починалась гра.

Логінов проти своїх

Але пауза тривала більше однієї доби. В такому випадку УПЛ дозволяє командам виставити нові склади на зустріч. Тому Руслан Ротань вирішив довірити Логінову місце в основі.

Таким чином, Сергій був у заявці обидвох команд протягом одного і того ж матчу. Нагадаємо, що через втрату очок Дніпро-1 не скористався можливістю наздогнати Шахтар у турнірній таблиці.

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За п’ять турів до завершення підопічні Кучера відстають від "гірників" на два очки. Натомість Олександрія закріпилась на п’ятій сходинці, яка дасть право на вихід в Лігу конференцій.