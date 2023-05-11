Днепр-1 и Александрия наконец-то отыграли перенесенный матч 1 тура УПЛ. Игра завершилась со счётом 1:1. На гол Довбика со спорного пенальти точным ударом ответил Ковалец, пишет 24 Канал.

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Встреча запомнилась не скандальным решением судьи, а еще и редким достижением Сергея Логинова. Напомним, что поединок начался в ноябре прошлого года.

Матч длиной в полгода

Впрочем, из-за воздушной тревоги матч был остановлен на 10 минуте, а отыграть его в 2022-м уже не было возможности. Тогда Логинов был игроком Днепра-1 и начал встречу со скамейки запасных.

Зимой футболист перебрался в аренду в Александрию. Однако днепряне не запретили ему играть против себя. Обычно доигрывание матча происходит теми же составами, что и начиналась игра.

Логинов против своих

Но пауза продолжалась более одних суток. В таком случае УПЛ позволяет командам выставить новые составы на встречу. Потому Руслан Ротань решил доверить Логинову место в основе.

Таким образом Сергей был в заявке обеих команд в течение одного и того же матча. Напомним, что из-за потери очков Днепр-1 не воспользовался возможностью догнать Шахтер в турнирной таблице.

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За пять туров до завершения подопечные Кучера отстают от "горняков" на два очка. Александрия закрепилась на пятой строчке, которая даст право на выход в Лигу конференций.