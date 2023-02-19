Захисник збірної України дебютував за клуб легендарного Бекхема

У суботу, 18 лютого, Інтер Маямі провів заключну контрольну гру перед стартом сезону в MLS. Новий клуб Сергія Кривцова розписав мирову з Остіном.

Сергій Кривцов провів свій дебютний матч за американський клуб. Досвідчений український захисник з'явився на полі з перших секунд та допоміг Інтеру розписати виїзному нічию в Остіна 2:2, пише 24 канал.

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Вперше зіграв з новими одноклубниками

Команди на двох наколотили чотири голи. Усі вони були забиті у другому таймі. На 58-й хвилині Рігоні вивів Остін уперед в рахунку 1:0. Інтер Маямі відповів супернику двома м'ячами від Жана та Пісарро.

Наприкінці поєдинку Вольфф зрівняв рахунок та приніс Остіну нічию 2:2.

Це останній поєдинок Інтера перед стартом сезону MLS. Вже 26 лютого клуб із Маямі зіграє у першому офіційному матчі чемпіонату проти Монреаля. Кривцов може дебютувати за Інтер в офіційному поєдинку на очах рідних уболівальників команди.

Що відомо про перехід Кривцова у США