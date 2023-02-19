Захисник збірної України дебютував за клуб легендарного Бекхема
У суботу, 18 лютого, Інтер Маямі провів заключну контрольну гру перед стартом сезону в MLS. Новий клуб Сергія Кривцова розписав мирову з Остіном.
Сергій Кривцов провів свій дебютний матч за американський клуб. Досвідчений український захисник з'явився на полі з перших секунд та допоміг Інтеру розписати виїзному нічию в Остіна 2:2, пише 24 канал.
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Вперше зіграв з новими одноклубниками
Команди на двох наколотили чотири голи. Усі вони були забиті у другому таймі. На 58-й хвилині Рігоні вивів Остін уперед в рахунку 1:0. Інтер Маямі відповів супернику двома м'ячами від Жана та Пісарро.
Наприкінці поєдинку Вольфф зрівняв рахунок та приніс Остіну нічию 2:2.
Це останній поєдинок Інтера перед стартом сезону MLS. Вже 26 лютого клуб із Маямі зіграє у першому офіційному матчі чемпіонату проти Монреаля. Кривцов може дебютувати за Інтер в офіційному поєдинку на очах рідних уболівальників команди.
Що відомо про перехід Кривцова у США
- Нагадаємо, що власником Інтера є легендарний колишній англійський футболіст Девід Бекхем. Кривцов перебрався в американський клуб 31 січня 2023 року. Сергій, який виступає на позиції центрального захисника, вперше виступає за кордоном.
- Контракт 31-річного Кривцова з Інтером розрахований до кінця 2024 року. Однак в угоді є опція пролонгації співпраці з українцем ще на один рік.
- В останньому для себе сезоні за Шахтар встиг провести у футболці "гірників" 11 матчів.