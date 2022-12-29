Колишній тренер молодіжної збірної України очолив аутсайдера УПЛ

Відомий тренер та ескфутболіст Сергій Ковалець повертається до роботи в українській Прем'єр-лізі. Останнім часом досвідчений фахівець працював у аматорському футболі.

Футбольний клуб Інгулець офіційно повідомив про зміни на тренерському містку. Головним тренером команди з Петрового став досвідчений фахівець Сергій Ковалець.

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Ковалець буде рятувати Інгулець

У тренерському штабі Інгульця продовжать працювати Младен Бартулович, Богдан Шуст та Владислав Лупашко. На який термін підписав контракт легендарний гравець Динамо – не повідомляється. Проте зрозуміло, що головним завданням перед Ковальцем стоїть збереження прописки в УПЛ.

Нагадаємо, що у осінній частині чемпіонату Інгулець набрав 13 очок у 14 матчах. Команда знаходиться у зоні перехідних матчів, займаючи 14 місце. Від зони вильоту петрівців віддаляє лише два бали.

До середини листопада команду очолював Сергій Лавриненко, якого звільнили через незадовільні результати. Посаду виконуючого обов'язків головного тренера обіймав хорват Младен Бартулович.

Тренерська кар'єра Сергія Ковальця