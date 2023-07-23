Відправив суперника "відпочивати": Богачук ефектно захистив титул чемпіона – відео нокауту
Український боксер Сергій Богачук здобув чергову перемогу нокаутом. "Жертвою" чемпіона WBC Continental Americas став африканець Патрік Аллоті.
У ніч з 22 на 23 липня в місті Санта-Інез (штат Каліфорнія) відбувся вечір боксу, головною подією якого став бій чемпіона Континентальної Америки за версією WBC у першій середній вазі Сергія Богачука та експретендента на титул Патріка Аллоті з Гани. Для уродженця Вінниці це був другий захист титулу, пише 24 Канал.
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Поклав африканця в першому раунді
Український нокаутер не став відкладати справу в довгу шухляду і вирішив питання переможця поєдинку вже в першому раунді. Сергій притис африканця до канатів, не залишивши йому варіантів.
Аллоті пропустив правий хук у щелепу, після якого опинився на канвасі обличчям донизу. Втім, ганець миттєво піднявся на ноги, щоб продовжити поєдинок. Проте арбітр вирішив, що Патрік вже отримав своє та зупинив бій. Тож для перемоги Сергію вистачило 2,5 хвилини.
Дивіться відео нокауту в поєдинку Богачук – Аллоті
- Зазначимо, що для Сергія Богачука ця перемога стала 23-ю у професійній кар'єрі. Варто додати, що усі свої перемоги українець здобув достроково. Єдиної поразки Богачук зазнав у березні 2021 року, коли поступився досвідченому американцю Брендону Адамсу.
- Нагадаємо, що у листопаді минулого року Сергій повернув пояс чемпіона WBC Continental Americas, перемігши американця Аарона Коулі. В січні 2023 року боксер з Вінниці захистив титул у поєдинку з Натаніелем Галлімором.