Відправив суперника "відпочивати": Богачук ефектно захистив титул чемпіона – відео нокауту

Український боксер Сергій Богачук здобув чергову перемогу нокаутом. "Жертвою" чемпіона WBC Continental Americas став африканець Патрік Аллоті.

У ніч з 22 на 23 липня в місті Санта-Інез (штат Каліфорнія) відбувся вечір боксу, головною подією якого став бій чемпіона Континентальної Америки за версією WBC у першій середній вазі Сергія Богачука та експретендента на титул Патріка Аллоті з Гани. Для уродженця Вінниці це був другий захист титулу, пише 24 Канал.

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Поклав африканця в першому раунді

Український нокаутер не став відкладати справу в довгу шухляду і вирішив питання переможця поєдинку вже в першому раунді. Сергій притис африканця до канатів, не залишивши йому варіантів.

Аллоті пропустив правий хук у щелепу, після якого опинився на канвасі обличчям донизу. Втім, ганець миттєво піднявся на ноги, щоб продовжити поєдинок. Проте арбітр вирішив, що Патрік вже отримав своє та зупинив бій. Тож для перемоги Сергію вистачило 2,5 хвилини.

Дивіться відео нокауту в поєдинку Богачук – Аллоті