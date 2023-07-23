В ночь с 22 на 23 июля в городе Санта-Инез (штат Калифорния) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе Сергея Богачука и экс-претендента на титул Патрика Аллоти из Ганы. Для уроженца Винницы это была вторая защита титула, пишет 24 Канал.
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Уложил африканца в первом раунде
Украинский нокаутер не стал откладывать дело в долгий ящик и решил вопрос с победителем поединка уже в первом раунде. Сергей прижал африканца к канатам, не оставив ему вариантов.
Аллоти пропустил правый хук в челюсть, после которого очутился на канвасе лицом вниз. Впрочем, ганец мгновенно поднялся на ноги, чтобы продолжить поединок. Однако арбитр решил, что Патрик уже получил свое и остановил бок. Для победы Сергею хватило 2,5 минуты.
Смотрите видео нокаута в поединке Богачук – Аллоте
- Отметим, что для Сергея Богачука эта победа стала 23-й в профессиональной карьере. Стоит добавить, что все победы украинец одержал досрочно. Единственное поражение Богачук потерпел в марте 2021 года, когда уступил опытному американцу Брендону Адамсу.
- Напомним, что в ноябре прошлого года Сергей вернул пояс чемпиона WBC Continental Americas, победив американца Аарона Коули. В январе 2023 года боксер из Винницы защитил титул в поединке с Натаниэлем Галлимором.