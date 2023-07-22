У суботу, 22 липня, на арені Dubai Studio City у Дубаї (ОАЕ) відбувся бій українця Арнольда Хегая та Фредді Лайнеса з Нікарагуа. Поєдинок тривав лише 4 раунди, пише 24 Канал.
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Четверта поспіль перемога Хегая
Бій відбувся за переваги українського "Термінатора". Арнольд методично завдавав ударів по голові андердога, перевіряючи її на міцність.
Представник Нікарагуа двічі опинявся у нокдауні, але щоразу продовжував поєдинок. У четвертому раунді Хегай втретє відправив Лайнеса на канвас. Боєць знову піднявся на ноги, але рефері зупинив одностороннє побиття.
Суперник не мав шансів у протистоянні з Хегаєм / instagram.com/arnoldkhegai
У підсумку – перемога Хегая технічним нокаутом у четвертому раунді. Для Арнольда це ювілейна 20 перемога на профі-рингу. Єдиної поразки українець зазнав у 2020 році, поступившись американцю Стівену Фултону. Ще один бій за участю українського "Термінатора" завершився внічию.