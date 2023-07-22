У суботу, 22 липня, на арені Dubai Studio City у Дубаї (ОАЕ) відбувся бій українця Арнольда Хегая та Фредді Лайнеса з Нікарагуа. Поєдинок тривав лише 4 раунди, пише 24 Канал.

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Четверта поспіль перемога Хегая

Бій відбувся за переваги українського "Термінатора". Арнольд методично завдавав ударів по голові андердога, перевіряючи її на міцність.

Представник Нікарагуа двічі опинявся у нокдауні, але щоразу продовжував поєдинок. У четвертому раунді Хегай втретє відправив Лайнеса на канвас. Боєць знову піднявся на ноги, але рефері зупинив одностороннє побиття.

Суперник не мав шансів у протистоянні з Хегаєм / instagram.com/arnoldkhegai

У підсумку – перемога Хегая технічним нокаутом у четвертому раунді. Для Арнольда це ювілейна 20 перемога на профі-рингу. Єдиної поразки українець зазнав у 2020 році, поступившись американцю Стівену Фултону. Ще один бій за участю українського "Термінатора" завершився внічию.

До слова. Арнольд Хегай провів понад 30 поєдинків на аматорському рингу за правилами тайського боксу. Він був чемпіоном світу, чемпіоном Європи та багаторазовим чемпіоном України з цього виду спорту. У жовтні 2015 року Хегай дебютував у професійному боксі. У рейтингу BoxRec Арнольд займає 22-е місце серед боксерів першої напівлегкої ваги. Серед українських бійців, незалежно від вагової категорії, посідає 7 місце.