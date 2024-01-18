Український боксер Сергій Богачук понад п'ять років живе та тренується у США. Проте у перші дні повномасштабного вторгнення Росії повернувся до України, щоб допомогти протистояти окупантам.

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Для Ломаченка росіяни – братній народ

Сергій постійно купує різноманітне обладнання для українських військових та нагадує світу про жахливу війну. Однак деякі боксери досі продовжують грати у мовчанку, не коментуючи агресію Росії.

Серед останніх найяскравішим персонажем залишається Василь Ломаченко. Один з найпопулярніших боксерів світу не забуває публікувати скандальні виступи московських попів, а от справи на фронті мало обходять ексчемпіона.

На думку Сергія Богачука, Ломаченко боїться образити своїх російських знайомих та друзів. Цим можна пояснити його поведінку під час війни.

"Можливо, хоче для всіх бути хорошим. Скоріш за все, що і тут, і там (в Росії, – 24 Канал) має друзів. Але я цього не розумію.

Хоча спочатку, коли все починалося, Лома іде у ТРО, а потім в США приїжджає та вже поводить себе так, що все нормально і росіяни – братній народ", – розповів Богачук.

До слова. Раніше ми повідомляли, що Сергій Богачук домовився про бій проти американця Себастьяна Фундори. На кону поєдинку стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі. Зустріч боксерів на рингу повинна відбутися 23 березня 2024 року.