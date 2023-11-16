Чемпіон WBC Continental Americas у першій середній вазі Сергій Богачук дізнався свого наступного суперника. 28-річний український боксер поб'ється з американцем Себастьяном Фундорою.

Читайте також: "Це мій титул": Амосов налаштований захистити чемпіонський пояс

На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі, який відкриє його власнику дорогу до бою за основний титул Світової боксерської ради в дивизіоні.

Богачук, як і Фундора, програв лише один бій

Варто зазначити, що Богачук посідає другу сходинку в рейтингу першої середньої ваги за версією WBC. Його суперник Себастьян Фундора – п'ятий у цьому списку.

Цікаво, що Богачук здобув на професіональному рингу 23 перемоги, всі – нокаутом. Однак, на жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.

Себастьян Фундора ж виграв 20 поєдинків, з них 13 достроково. Ще по одній сутичці 25-річного американця завершилися його поразкою та нічиєю.