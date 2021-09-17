Українець Богачук потужним нокаутом здобув ювілейну перемогу на рингу: відео
17 вересня 2021 , 09:54Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український боксер Сергій Богачук (20-1, 20 KO), який виступає в першій середній вазі, переміг американця Рафаеля Ігбокве (16-3, 7 КО) технічним нокаутом.
Українець і американець на початку поєдинку обмінювалися випадами. Але вже в другому раунді Богачук почав повністю контролювати хід поєдинку. Сергій завдавав нищівних ударів по корпусу і голові Ігбокве, але Рафаель тримався на ногах.
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У кінцівці 6-го раунду кут бійця не зміг витримати розтрощення Ігбокве, і зняв американця з поєдинку. 20-й нокаут в активі Богачука і перша дострокова поразка в пасиві Рафаеля.
Відео перемоги Богачука
Попередній бій українця
- 26-річний Богачук попередній бій провів у середині липня проти 33-річного американця Брендона Бауе. Українець потужно нокаутував суперника у першому раунді.
- Для Богачука це був перший бій після того, як у березні він зазнав прикрої поразки від Брендона Адамса.