Українець Богачук потужним нокаутом здобув ювілейну перемогу на рингу: відео

Український боксер Сергій Богачук (20-1, 20 KO), який виступає в першій середній вазі, переміг американця Рафаеля Ігбокве (16-3, 7 КО) технічним нокаутом.

Українець і американець на початку поєдинку обмінювалися випадами. Але вже в другому раунді Богачук почав повністю контролювати хід поєдинку. Сергій завдавав нищівних ударів по корпусу і голові Ігбокве, але Рафаель тримався на ногах.

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У кінцівці 6-го раунду кут бійця не зміг витримати розтрощення Ігбокве, і зняв американця з поєдинку. 20-й нокаут в активі Богачука і перша дострокова поразка в пасиві Рафаеля.

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