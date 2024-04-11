Попереду чемпіонські бої: відомо, коли українець Богачук повернеться до рингу

Український боксер Сергій Богачук має провести наступний бій у липні. Наразі він володіє титулом тимчасового чемпіона WBC.

Стало відомо, коли новоспечений тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук повернеться до рингу. Наступний бій 28-річного боксера має відбутися в липні.

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Богачук проведе наступний бій у липні

Про перспективи Сергія Богачука розповів Том Леффлер, який є промоутером українця. За словами Леффлера, в майбутньому на його клієнта чекають у тому числі об'єднавчі поєдинки.

"Сергій битиметься у липні. План полягає в тому, щоб Сергій захистив свій тимчасовий титул один чи два рази, а потім, як тільки ми зможемо, ми влаштуємо дуже великий бій за повноцінне чемпіонство і, можливо, об’єднавчий бій", – сказав Леффлер.

На професіональному рингу в Богачука 24 перемоги, 23 з них здобуті нокаутом. На жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.

У попередньому поєдинку Сергій виграв титул тимчасового чемпіона WBC, перемігши одностайним рішенням суддів американця Браяна Мендосу.